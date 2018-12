Friidretten vil ikke ha Russland inn i varmen igjen

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) opprettholder sin utestengelse av Det russiske friidrettsforbundet på grunn av landets brudd på antidopingreglene.

Norske Rune Andersen, sjefen for IAAFs spesialgruppe i Russland-saken, opplyste at russiske myndigheter må forsikre at man får adgang til alle data fra dopingtestene som Moskva-laboratoriet har tatt fra 2011 til 2015, og dessuten betale alle IAAFs utgifter rundt dette.

– Jeg håper de vil komme med dataene innen utgangen av året. Noe nærmere enn det jeg ikke gå inn på, sa Andersen.

– Vi har ikke fått noen garantier på at de vil bli levert til oss direkte. Verdens antidopingbyrå (WADA) har fått forsikringer om dette. De satte en deadline 31. desember og vi må stole på at vi får dataene fra WADA før vi sender dem over til IAAFs etiske komité (AIU), sa nordmannen.

I september vedtok styret i Verdens antidopingbyrå å gjeninnsette Russland som fullverdig WADA-medlem. Det ble gjort til tross for motstand og klare advarsler.

Noen timer senere opplyste IAAF at utestengelsen av Russlands friidrettsforbund vil bli vurdert på nytt i løpet av ukene som kommer, men understrekte da at det ikke er gitt at den blir opphevet.

Tirsdag opprettholder IAAFs sin utestengelse av russerne.

