Klaveness vil løse floken mellom gullballvinner Hegerberg og landslaget:

Ada Hegerberg ble første kvinnelige Ballon d'Or-vinner, men står utenfor det norske fotballandslaget. Det vil NFFs elitedirektør Lise Klaveness gjøre noe med.

Mandag ble stjernespissen fra Sunndalsøra kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller. Det var første gang at Gullballen ikke bare ble delt ut til en herrespiller.

Hegerberg har i flere år bøttet inn mål for franske Lyon, men i godt over ett år har hun ikke spilt for Norge. Etter et mislykket EM i fjor sommer trakk hun seg fra videre landslagsspill.

– Det er en lei situasjon at hun ikke spiller for landslaget, og generelt når gode spillere ikke spiller for Norge, sier Klaveness til TV 2.

Gullballvinner Hegerberg avfeier at «twerke»-forespørsel ødela kvelden

– Vi har hatt dialog hele veien

Lise Klaveness sier det er leit at Ada Hegerberg fortsatt står utenfor landslaget. NFFs elitedirektør jobber for å få henne tilbake.

Hegerberg listet opp en rekke ting hun var misfornøyd med da hun hoppet av landslaget.

– Vi har hatt en dialog hele veien, og det har ikke endret seg. I min nye jobb har jeg et profesjonelt blikk på det, og vi ønsker å løse opp i situasjonen på både kort og lang sikt. Det som er viktig for meg er å gjøre henne disponibel for landslagsspill og å ha en god dialog, sier Klaveness.

Fotballforbundets elitedirektør beskriver Hegerberg som en «ekstrem vinnerskalle» når hun får spørsmål om hvorfor Lyon-spissen er verdens beste fotballspiller. Klaveness legger at hun er stolt på Hegerbergs og norsk fotballs vegne etter mandagens Ballon d'Or-utdeling.

Stolt fotballpresident: Beklagelig

Fotballpresident Terje Svendsen er stolt på norsk fotballs vegne over at Ada Hegerberg fikk prestisjetunge Ballon d'Or som første kvinne noensinne.

– Det er klart vi er stolte av at Ada Hegerberg fikk gullballen. Det er kjempestort både for Ada og for norsk fotball, sier fotballpresidenten Terje Svendsen til NTB.

Fotballpresident Terje Svendsen

Ballon d'Or, ofte oversatt til Gullballen på norsk, regnes som den mest prestisjetunge individuelle prisen en fotballspiller kan vinne. Mandag ble den for første gang også delt ut til en kvinne.

Under mandagens prisutdeling i Paris sa 23-åringen at prisen er «et stort steg for kvinnefotballen».

– Men det er synd at man klarte å søle til utdelingen. Det synes jeg er beklagelig og det tar vi sterkt avstand fra, sier Svendsen.

Det var episoden under utdelingen med den franske verten, DJ-Solveig, som Svendsen trekker fram. Verten spurte den norske spilleren om hun kunne «twerke». Hegerberg sa umiddelbart nei til å utføre rumpedansen.

– Det gjelder jo ofte kvinnefotballen generelt at han blir utsatt for slike nedsettende ord og uttrykk. Det er rett og slett mangel på respekt og klanderverdig, sier Svendsen.

Hegerberg sier fortsatt nei til landslaget