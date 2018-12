Mourinho frykter dårlig januarhandel

José Mourinho er redd Manchester United vil slite med å signere store navn ettersom rivalene ikke lenger er nødt til å selge.

Siden portugiseren ankom klubben i 2016 har United brukt nesten 400 millioner pund på spilleroverganger. Nå mener Mourinho at det blir vanskelig å kjøpe spillere av ypperste kvalitet i overgangsvinduet i januar.

– Kan man kjøpe Tottenhams beste spillere? Nei, fordi de ikke selger. De er så mektige at de kan si nei, sier Mourinho.

Han mener at maktbalansen i Premier League har blitt endret.

– Hvem var Tottenhams beste spiller for noen år siden? Michael Carrick. Og noen år senere? Berbatov, sier han og viser til at United hentet Carrick i 2006 og Dimitar Berbatov i 2008.

Ingen kjøpefest

– Kan vi hente Harry Kane nå? Dele Alli, Eriksen, Son? Nei. Så hvem er mektigst nå, dem eller oss?

Mourinho sier samtidig at det ikke blir store kjøpsfesten i januar.

– Ærlig talt så tror jeg ikke vi kommer til å signere noen. Hvis vi gjør det, vil jeg si én spiller. Jeg ser ikke for meg at vi går for mer enn det.

Stikk til City

Mourinho mener at finansielle restriksjoner ikke alltid synes å gjelde. Han har tidligere kommentert Manchester Citys kjøpspolitikk ved å snakke om klubber som kan kjøpe flere backer samtidig.

Pep Guardiola hentet tre backer til City i 2017, samtidig som fire ble sendt på dør.

– Det er vanskeligere å gjøre laget bedre og sterkere ved å kjøpe, så sant du ikke gjør som noen klubber gjør. Av en eller annen grunn kan de gjøre det, mens andre kan ikke, nemlig å si: «Jeg trenger en høyre- og venstreback, send bort de du har og kjøp fire samtidig», sier Mourinho.

United-manageren er under press etter en svak Premier League-sesong så langt. De rødkledde står med kun 22 poeng etter 14 kamper. Avstanden opp til firer Arsenal på den siste mesterligaplassen er allerede på åtte poeng.

Onsdag kveld møtes nettopp Manchester United og Arsenal på Old Trafford.

(©NTB)