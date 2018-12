Amerikansk langrennsprofil rammet av jordskjelv

Fredag tok langrennsløper Sadie Bjornsen sesongens første pallplass i verdenscupen. Deretter kom beskjeden om at hjemmet hennes var rammet av jordskjelv.

Bjornsen gikk fredag inn til en litt overraskende tredjeplass i skøytesprinten som innledet minitouren på Lillehammer. Det var første gang i karrieren at 29-åringen var på pallen i en sprint i nettopp fri teknikk.

Vel tilbake på hotellet ble imidlertid glede fort til uro. Der kom nemlig beskjeden om at den amerikanske delstaten Alaska, der Bjornsen er bosatt, var rammet av et kraftig jordskjelv. Langrennsprofilen ble raskt bekymret for skadene hennes eget hus i Anchorage kunne være påført.

– Jeg glemte helt min egen spennende ettermiddag, og begynte å lese historier på nettet om skadene. Det gjorde meg bekymret for mitt eget hus og by. Bilder viste veier, bruer og hus som hadde kollapset, skriver Bjornsen på sin hjemmeside.

Hjelpeløs

Langrennsprofilens hus sto tomt da jordskjelvet inntraff fredag, all den tid samboeren Jo Maubet også var på jobbreise.

Bjornsen fikk en nabo til å sjekke tilstanden på huset, og fikk raskt beskjed om at det var rammet av en vannlekkasje. Det ga 29-åringen panikk.

– Her var jeg tusenvis av kilometer unna og følte at jeg ikke kunne gjøre noen ting, skriver hun.

Vannlekkasjen viste seg til alt hell å være av mindre omfang og kunne med enkle grep stanses. Skadene inne i Bjornsens hus viste seg heller ikke å være så omfattende som langrennsprofilen fryktet.

Dermed kunne 29-åringen til slutt puste lettet ut.

Kraftig skjelv

Det første jordskjelvet som rammet Alaska fredag ble målt til 7,0 og fikk bygninger i Anchorage til å riste og folk til å løpe ut på gata. Flere etterskjelv utløste også tilløp til panikk.

Ifølge U.S. Geological Survey hadde det kraftigste skjelvet sitt episenter drøyt 40 kilometer under bakken, 13 kilometer nordvest for Alaskas største by, som har rundt 300.000 innbyggere.

(©NTB)