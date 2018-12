Romania med jerngrep på Tyskland, helenkel 29-24-seier

Romania ga ikke Tyskland en sjanse i EM-kampen i håndball mandag. Det sto 5–1 etter fire minutter og endte med rumensk 29-24-triumf.

Romanias superstjerne Cristina Neagu benyttet mandagskvelden til å bli tidenes mestscorende i EM. Hun er bokført med 206 mål.

– Det blir tøft mot Norge selvfølgelig. Det er det alltid, men nå vil jeg nyte følelsen etter denne kampen. Vi spilte en svært god kamp, sa Neagu til NTB.

Romania har to seirer av to mulige. Laget øyner nå et feilfritt gruppespill og gå til hovedrunden med fire poeng i ryggen.

Romania møter Norge onsdag i det siste oppgjøret i gruppe D.

Norge åpnet EM med en svært svak forestilling. Den ga 32-33-tap mot Tyskland. Tyskerne var helt sjanseløse mot Romania og lå på det meste under 16–25.

Rumenernes keeper Denisa-Stefania Dedu vant keeperkampen overlegent mot den tyske målvaktsduoen.

