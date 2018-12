Mesterligakamp må trolig flyttes

Den avsluttende mesterligakampen i fotball mellom Sjakhtar Donetsk og Lyon må trolig flyttes som følge av sikkerhetssituasjonen i Ukraina.

Styret i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har besluttet at ingen kamper i forbundets turneringer skal spilles på arenaer i områder der det er erklært unntakstilstand.

Kharkiv, der Sjakhtar Donetsk spiller sine hjemmekamper, er blant områdene i Ukraina der det er innført unntakstilstand.

Bakgrunnen for unntakstilstanden er at russiske myndigheter søndag 25. november tok tre ukrainske marinefartøy og et samlet mannskap på 24 personer i arrest i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya. Ukraina krever mannskapet utlevert. Moskva hevder de befant seg i russiskkontrollert område og mener Kiev sendte fartøyene til området for å provosere.

Shakhtar spiller i øyeblikket sine hjemmekamper i Kharkiv som følge av at Donetsk er kontrollert av russiskstøttede separatister.

Byen Lviv vest i Ukraina er en sannsynlig reservearena for mesterligaoppgjøret mot Lyon 12. desember.

I forrige uke ble europaligaoppgjøret mellom Vorskla Poltava og Arsenal flyttet til Kiev som følge av den urolige politiske situasjonen. Hovedarenaen i hovedstaden er imidlertid lite aktuell for Shakhtar, all den tid Dynamo Kiev skal møte Jablonec der i europaligaen dagen etter Lyon-kampen.

Med seier mot franskmennene er Shakhtar klar for åttedelsfinalene i mesterligaen.

