UEFA-sjefen kritisk til fotball-VM på to kontinenter

UEFA-president Aleksander Ceferin er ikke tilhenger av at Spania, Portugal og Marokko i fellesskap utpekes som arrangør for fotball-VM i 2030.

Det gjorde Ceferin klart i forbindelse med mandagens styremøte i Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

- Jeg er ingen tilhenger av transkontinentale kandidater, sa han.

Spanske politikere har tatt til ordet for at Spania, Portugal og Marokko i fellesskap kunne søke om å bli VM-arrangør, men Ceferin er tydelig på at det ikke er "opp til politikerne" å levere den slags søknader eller utpeke arrangører.

USA, Canada og Mexico ble i juni tildelt 2026-VM. Marokko var da blant søkerne og varslet raskt at landet trolig ville gjøre et nytt forsøk i 2030.

Det er ventet at en felles søramerikansk søknad fra Argentina, Uruguay og Paraguay vil komme på bordet foran sluttspillet i 2030.

Bulgaria, Hellas, Romania og Serbia ser også på mulighetene for å ta på seg arrangøransvaret sammen. En britisk søknad fra England, Skottland, Nord-Irland og Wales kan også komme.

UEFA-president Ceferin sa mandag at han foretrekker én sterk europeisk søknad framfor flere. Det vil øke sjansene for å få sluttspillet.

