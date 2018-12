Dropper sak mot Modric for falsk forklaring

En kroatisk domstol har valgt å frafalle anklagene mot Real Madrid-stjernen Luka Modric om falsk forklaring i forbindelse med en korrupsjonssak.

Påtalemyndigheten i Kroatia anklaget tidligere i år Modric for å ha gitt falske opplysninger i korrupsjonssaken mot den tidligere Dinamo Zagreb-sjefen Zdravko Mamic.

Fotballstjernen skal ha avgitt sitt vitnemål i juni i fjor. I sentrum sto detaljer rundt midtbanespillerens overgang fra Dinamo Zagreb til Tottenham i 2008.

Nå er saken lagt død.

– Det finnes ikke nok bevis for at han begikk noe lovbrudd, opplyste en talsmann for en kroatisk domstol mandag.

Beslutningen, som betyr at Modric nå kan legge saken bak seg, kom bare noen timer i forkant av utdelingen av den prestisjetunge Gullballen i Paris.

Modric er blant favorittene til å vinne prisen etter at han ledet Kroatia til VM-finale i sommer.

