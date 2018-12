Spansk landslagstrener: – Komplisert EM-trekning

Landslagssjef Luis Enrique mener Spania kom i en komplisert gruppe i EM-kvalifiseringen. Norge og Sverige er blant lagets motstandere.

Spania, som var seedet som det beste laget i gruppa, tar ikke gruppeseieren på forskudd.

– På papiret kan det se ut som vi er favoritter, men vi må vise at vi er det der det teller mest, på banen, sier Enrique til den spanske TV-kanalen Teledeporde.

– Ingen av kampene i denne gruppen er enkle, sier landslagstreneren videre.

Også Romania, Færøyene og Malta har havnet i EM-kvalifiseringens gruppe F.

Underdog

Norges landslagstrener Lars Lagerbäck tror det blir en jevn fight i gruppa, med Spania som favoritt – men at han er fornøyd med gruppa Norge havnet i.

– Spania er et av de tøffeste lagene vi kunne fått. Selv om de kanskje ikke har imponert like mye i det siste er det et fantastisk fotballag. Det er både tøffere og svakere grupper. Jeg er ganske fornøyd, og vi slipper mange lange reiser, sier Lagerbäck til Norges Fotballforbunds nettsider.

Svenskene er klare på at de ikke mener trekningen var ideell.

– En tøff gruppe, men vi er vant til slike, sa Sveriges landslagssjef Jan Olof Andersson til Sportkanalen søndag.

– Interessant

Den svenske midtstopperkjempen Andreas Granqvist mener de blågule har gode muligheter til å gå videre.

– Det er en interessant gruppe. Spania blir jo utrolig tøffe, og så er det jo interessant med Norge bak der. Men vi har alle muligheter til å gå videre, sier Granqvist.

– Norge blir vanskelige å slå, og jeg har jo jobbet med Lars Lagerbäck i noen år.

De to beste i gruppen sikrer seg EM-plass. Norge har ikke spilt et seniorsluttspill for menn siden EM i 2000.

(©NTB)