Hughes fikk sparken i Southampton

Mark Hughes fikk sparken som manager i Premier League-klubben Southampton mandag. Tidligere Leipzig-trener Ralph Hasenhüttl er favoritt til å overta.

Mandag formiddag meldte Southampton på sine nettsider at Hughes er ferdig som manager i Premier League-klubben. Dermed fikk waliseren bare åtte måneder i sjefsstolen.

Hughes kom til klubben i mars og reddet "The Saints" fra nedrykk med et nødskrik. Det var to måneder etter at han fikk sparken i Stoke. Etter ti kamper på rad uten seier fikk styret i Southampton nok og ga 55-åringen sparken.

Hvem som blir Mohamed Elyounoussis neste manager er ikke kjent. Klubben opplyser at de allerede er i gang med å finne waliserens etterfølger, og ifølge Sky Sports er Hasenhüttl favoritt til å overta.

Det skal etter det avisen erfarer være planlagt samtaler med østerrikeren senere denne uken. Det trengs ingen tillatelse til å starte forhandlinger ettersom 51-åringen har stått uten jobb siden han forlot Leipzig etter forrige sesong.

Flere interesserte

Også David Moyes og Nigel Pearson trekkes fram som aktuelle kandidater. Moyes skal selv være interessert i å lede en ny Premier League-klubb etter at avtalen hans med West Ham gikk ut forrige sesong. Det er foreløpig ikke planlagt noen samtaler mellom Southampton og den tidligere Everton- og Manchester United-manageren, skriver Sky Sports videre.

Tidligere Leicester-manager Pearson er for tiden er i belgiske OH Leuven. Han var en kort tur innom Southampton i 2008 da han reddet klubben fra nedrykk. Også Craig Shakespeare, Pearsons assistent i Leicester, har angivelig lyst på jobben. Han har stått uten jobb etter at han fikk sparken i Leicester i 2017.

Men for øyeblikket står Southampton uten manager, og når klubben onsdag tar turen til Wembley for å møte Tottenham er det assistenttrener Kelvin Davis vil lede laget.

Ti uten seier

Southampton spilte i helgen 2-2 hjemme mot Manchester United, den tiende kampen på rad uten seier for Premier League-klubben. Forrige trepoenger, og den eneste så langt denne sesongen, kom 1. september borte mot Crystal Palace.

«Klubben takker Hughes og hans assistenter for all jobben de har gjort på St. Mary's.", skriver Southampton i en pressemelding. Også assistenttrener Eddie Niedzwiecki og assistentmanager Mark Bowen forlater Southampton med umiddelbar virkning.

Southampton ligger på 18.-plass i Premier League etter 14 kamper.

Hughes er den andre manageren i Premier League som får sparken denne sesongen. I november fikk Slavisa Jokanovic fyken i Fulham.

