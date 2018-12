Gullballen: Modric favoritt til å danke ut Ronaldo og Messi

De siste ti årene er det kun Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo som har vunnet Ballon d'Or. Når prisen deles ut mandag er det Luka Modric som er favoritt.

Favorittpilen peker mot den lille kroaten, som fra sin sentrale midtbane, har dirigert både Real Madrid og sitt landslag til gode resultater.

I alt 30 spillere er nominert, blant dem seks franskmenn som var med å løfte VM-trofeet i sommer, nettopp mot Kroatia.

– Man kunne ha gitt Ballon d'Or til halvparten av det franske landslaget for prestasjonen de leverte under VM, sa FIFA-president Gianni Infantino nylig, ifølge AFP.

Skulle det skje, at en franskmann får prisen, vil det være første gang siden Zinédine Zidane fikk den i 1998, også det etter at Frankrike vant VM.

Verken Messi eller Ronaldo markerte seg under VM. Portugal ble slått ut av Uruguay i åttedelsfinalen, mens Argentina røk mot Frankrike i samme runde.

Beste mannlige fotballspiller

Luka Modric spilte VM-finale, ble kåret til turneringens beste spiller og vant mesterligaen med Real Madrid forrige sesong. Det var tredje gang på rad han vant mesterligatrofeet med sin spanske klubb, hans fjerde totalt. Hele åtte Real Madrid-spillere kan mandag kveld vinne prisen.

Mesterligafinalen ble vunnet mot Liverpool, som er representert med Roberto Firmino, Sadio Mané og Mohamed Salah på listen med de 30 navnene.

Luka Modric har allerede høstet heder og ære i år. I september ble han av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) kåret til beste mannlige fotballspiller under kåringen «The Best Fifa Football Awards». En måned tidligere vant han prisen som årets fotballspiller i Europa.

Ifølge Real Madrid-trener Santiago Solari, er det ikke tilfeldig at Modric har nådd så langt som han har gjort.

– Modric er en fenomenal spiller, det har han vist både i Real Madrid, for sitt land og i øvrige klubber han har spilt for, sier Solari ifølge AFP.

Hegerberg kan vinne

For første gang skal det også kåres en vinner av Ballon d'Or for kvinnelige fotballspillere. Her er norske Ada Hegerberg blant de 15 nominerte.

Hegerberg var tidligere i høst nominert til både UEFAs og FIFAs pris til årets kvinnelige spiller fra 2017/18-sesongen, men nådde ikke opp. Forrige sesong var Hegerberg en enorm scoringsmaskin for Lyon. Hun endte totalt med 53 mål for den franske klubben, der 15 av dem kom i mesterligaen.

Ballon d'Or, ofte oversatt til «Gullballen» på norsk, regnes som den mest prestisjetunge individuelle prisen en fotballspiller kan vinne.

Listen over de nominerte, menn:

Sergio Agüero (Manchester City, Argentina), Alisson (Liverpool, Brasil), Gareth Bale (Real Madrid, Wales), Karim Benzema (Real Madrid, Frankrike), Edinson Cavani (PSG, Uruguay), Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgia), Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugal), Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgia), Roberto Firmino (Liverpool, Brasil), Diego Godin (Atlético Madrid, Uruguay), Isco (Real Madrid, Spania), Harry Kane (Tottenham, England), Ngolo Kanté (Chelsea, Frankrike), Eden Hazard (Chelsea, Belgia), Antoine Griezmann (Atlético Madrid, Frankrike), Hugo Lloris (Tottenham, Frankrike), Mario Mandzukic (Juventus, Kroatia), Sadio Mané (Liverpool, Senegal), Marcelo (Real Madrid, Brasil), Kylian Mbappé (PSG, Frankrike), Lionel Messi (Barcelona, Argentina), Luka Modric (Real Madrid, Kroatia), Neymar (PSG, Frankrike), Jan Oblak (Atlético Madrid, Slovenia), Paul Pogba (Manchester United, Frankrike), Ivan Rakitic (Barcelona, Kroatia), Sergio Ramos (Real Madrid, Spania), Mohamed Salah (Liverpool, Egypt), Luis Suárez (Barcelona, Uruguay), Raphaël Varane (Real Madrid, Frankrike).

Kvinner:

Lucy Bronze (Lyon, England), Pernille Harder (Wolfsburg, Danmark), Ada Hegerberg (Lyon, Norge), Amandine Henry (Lyon, Frankrike), Lindsey Horan (Portland, USA), Fran Kirby (Chelsea, England), Sam Kerr (Chicago, Australia), Saki Kumagai (Lyon, Japan), Amel Majri (Lyon, Frankrike), Dzsenifer Marozsán (Lyon, Tyskland), Marta (Orlando, Brasil), Lieke Martens (Barcelona, Nederland), Megan Rapinoe (Seattle, USA), Wendie Renard (Lyon, Frankrike), Christine Sinclair (Portland, Canada).

