Cupfinalehelt Bendtner vet ikke når han skal sone

Nicklas Bendtner scoret to mål i Rosenborgs cupfinaleseier mot Strømsgodset. Dansken mener sesongen har vist hvor sterkt RBK er som lag.

Rosenborg har hatt en turbulent sesong, med trenerbytte og kritikk for svak Europa-innsats, men står likevel igjen med serie- og cupgull etter at den norske fotballsesongen er over.

– Jeg kom til Rosenborg for to år siden for å vinne titler, for å utvikle laget og spille i Europa. Alt har jeg lyktes med. Etter to år i Rosenborg står jeg som en lykkelig mann som har oppnådd alle målene, sa Bendtner.

Spissen har vært innom blant andre Arsenal og Juventus i løpet av en omfattende karriere, men vil ikke sammenligne trofeene med dem han har hentet i Norge.

– Man må spille hvor man er. Uansett hvilket nivå man er på, eller hvor man er, så handler det om å vinne. Jeg som person er sånn at uansett hva jeg spiller, om jeg spiller kort eller andre ting, så vil jeg vinne. Så uansett hva slags trofé man har i skapet, så tenker man tilbake på det med glede og man tenker på hva man har prestert med dine lagkamerater, forklarer Bendtner, som med Rosenborg har måttet tåle en del kritikk denne sesongen.

Bakgrunn: Rosenborg slo Strømsgodset 4-1 og tok sin 12. NM-tittel

– Hvis det går litt dårlig, så er det mange som vil snakke om hva som går galt og hva som kan gjøres annerledes. Det er noe som vi lever med. Vi har hele tiden stått sammen som lag, og det er også det som gjenspeiler det at vi står med to trofeer. Andre sesonger har vi vært et veldig sterkt lag, med folk som har scoret på samlebånd, mens nå har det vært en tøff kamp. Det gjør tittelen enda bedre. Det har vært en lagseier. Det har det også vært i dag, sa dansken.

Les mer: RBK vil se Bendtner sone så fort som mulig

Vet ikke når han skal sone

Trenerspørsmålet er også åpent selv om Rini Coolen har hentet to trofeer som midlertidig trener.

– Det er ikke opp til meg, så det må dere snakke med styret om. Det er ikke min hodepine, sa Bendtner til NTB.

30-åringen er et usikkert kort i RBKs sesongoppkjøring ettersom han må sone en voldsdom i Danmark etter å ha havnet i bråk med en taxisjåfør.

– Jeg vet ikke hvordan det vil løse seg og hvordan ting vil se ut, sa Bendtner.

– Vi har akkurat vunnet pokalen. Når jeg vet mer, så vil dere også få vite mer.

Coolen: – Levert som forventet, men spillet kan bli mye bedre

Ikke helt ferdig

Men først ventet bankett, før en siste kamp i europaligaens gruppespill mot RB Leipzig.

– Det er et nivå, eller to eller tre, over Eliteserien. Det må vi anerkjenne. Vi har spilt mot lag som har vært bedre enn oss. Når man spiller mange kamper mot de store lag, så skal du være 100 prosent og ha hell og alt på din side. Det har vi ikke hatt. Derfor har vi slitt veldig mye, men målet var å komme i Europa og gjøre det godt. Det gikk ikke helt som vi ville, men vi vant de to andre pokalene, så alt i alt er det en veldig god sesong.