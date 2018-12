Liverpool avgjorde byderbyet fem minutter på overtid

Det tok 95 minutter før avgjørelsen falt i et fartsfylt Merseyside-derby. Med Liverpools 1-0-seier mot Everton er de røde fortsatt to poeng bak Manchester City.

Divock Origi ble matchvinner for vertene. En høy ball gikk mot Everton-målet, og Jordan Pickford strakte seg over tverrliggeren. Han vippet ballen, som var på vei bak mål, ned på panna til Origi, som enkelt kunne nikke inn seiersmålet til ellevill jubelscener på Anfield.

– Det er definitivt et av de viktigste målene jeg har scoret. Du kunne se følelsene. Jeg er selvfølgelig veldig glad. I et derby er det enda mer spesielt. Det er tre veldig viktige poeng for klubben, sa Origi til BBC etter kampen.

Pickford, som gjorde en stor blemme, får støtte av lagkamerat Michael Keane etter kampen.

– Alle er knust og stille. Vi trøster Jordan. Han var uheldig, men han har vært strålende for oss.

Klopp tok av

Scoringen fikk Liverpool-manager Jürgen Klopp til å gå av hengslene. Han stormet banen og jublet energisk på sitt sedvanlige vis.

– Jeg må beklage, jeg klarte ikke å stoppe meg selv. Det bare skjedde, sa Klopp til Sky Sports etter kampen.

Sammen med City er Liverpool fremdeles ubeseiret i Premier League. De fortsetter også den gode statistikken mot Everton og har ikke tapt for naborivalen på de siste 18 kampene.

– Dette Everton-laget er veldig bra. Å utspille dem er ikke enkelt, sa Klopp.

Det var Everton som skulle få kampens første store sjanse. Frispark-spesialisten Gylfi Sigurdsson stilte seg opp utenfor hjørne av 16-meteren. Etter et godt skuespill var det heller Lucas Digne som tok det, til overraskelse for Liverpool-spillerne. I feltet stupte en umarkert Yerry Mina fram, men colombianeren headet ned i bakken og utenfor mål.

Press

Så var det Liverpools tur. To ganger mistet Everton ballen på egen banehalvdel, og Sadio Mané burde sørget for ledelse da han dunket ballen over mål fra omtrent ti meter etter en nydelig flikk fra Salah.

Rødtrøyene fortsatte å presse på, men også den andre veien kom sjansene. Størst var André Gómez sin da han fra tre meter ikke klarte å heade ballen i nettet. Portugiseren hadde omtrent bare ett sted han ikke kunne sette ballen, og det var i armen på keeper Allison. Etter brasilianerens redning traff ballen Gomes igjen og trillet mot mål, men ble reddet på streken.

Etter en fartsfylt første omgang med sjanser begge veier, gikk begge lag til pause uten å få hull på byllen.

I tverrliggeren

Også i annen omgang skapte begge lag flere gode muligheter. Mané var et uromoment på topp, men Everton festet grepet.

Etter 86 minutter både kunne og burde Origi avgjort kampen. En corner ble slått inn, og Virgil van Dijk forlenget ballen til Origi på bakerste stolpe. Fra halvannen meter dunket belgieren ballen i tverrliggeren. Returen havnet hos Daniel Sturridge, som traff armen til Sigurdsson, og Liverpool-spillerne ropte på straffe.

Dommeren la til fem minutter, og det skulle bli skjebnesvangert for Everton. Origis scoring i sluttsekundene sørget for at de blåkledde fortsatt har til gode å vinne på Anfield siden 1999. Everton ble værende på 6.-plassen med søndagens tap.