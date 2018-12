Birkeland og Brun-Lie vant i Slovenia

Skiskytterne Thekla Brun-Lie og Lars Helge Birkeland gikk til topps i singel-mixedstafetten i Pokljuka søndag.

Det norske laget klarte seg med fire ekstraskudd og vant med 8,5 sekunders margin til østerrikske Lisa Theresa Hauser og Simon Eder.

Individuell mixedstafett fungerer slik at en kvinne- og en herreløper går to etapper hver. Brun-Lie gikk første- og tredjeetappe for Norge, mens Birkeland var «ankermann».

Birkeland gikk Norge opp i ledelsen på annen etappe, og den ga de aldri fra seg. Eder gikk forbi ukrainske Artem Tysjtsjenko på sisteetappen, slik at ukrainerne endte på 3.-plass.

Solemdal-bom

I den ordinære mixedstafetten gikk det ikke fullt så bra sett med norske øyne. Laget med Synnøve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø endte på 6.-plass, hele 1.51,1 minutt bak Frankrikes vinnerlag.

Solemdal fikk det svært tungt og vekslet på 20.-plass selv om hun bare brukte to ekstraskudd. Da ledet Finland stafetten over to minutter foran Norge.

Tandrevold tapte ytterligere terreng til finnene og var tre minutter bak teten da hun sendte storebror Bø ut på tredje etappe. Han klarte å hente inn litt på teten, men samtidig gikk Martin Fourcade ifra for Frankrike.

Johannes Thingnes Bø tok inn drøye minuttet på sin etappe og gikk Norge opp fem plasser.

Sveits ble nummer to i mixedstafetten, mens Italia tok tredjeplassen.