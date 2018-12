Meling om EM-gruppa: – Fullt mulig å gå videre

Birger Meling var eneste Eliteserie-spiller i laget da Norge sikret gruppeseieren i nasjonsligaen. Han gleder seg til EM-kvalifiseringen.

– Spania, Sverige, Romania, Færøyene og Malta, kommer det kontant fra den nybakte cupmesteren når NTB etter finalen på Ullevaal ber om en kommentar til EM-trekningen.

Meling har full kontroll på motstanderne.

– Det er en veldig spennende gruppe. Det viktigste var vel å unngå Tyskland fra nivå to, men med Sverige i gruppen bør det bli to fantastiske kamper, både på Ullevaal og i Stockholm. Det gleder vi oss veldig til, sier han.

Ingen kasteball

– Sannsynligvis blir Spania det beste laget i gruppen, men vi skal gjøre det vi kan for å lage litt kvalm for dem, og så bør det være fullt mulig å konkurrere med Sverige om 2.-plassen.

Han avskriver heller ikke Romania, som var en sterk motstander fra nivå 4 i trekningen.

– Det er klart vi skal ikke kimse av Romania. De var i pulje med Serbia i nasjonsligaen, var de ikke, og kom på 2.-plass. Det er ingen kasteball og blir et mulig bananskall, men vi må være såpass tøffe i trynet at vi sier det er fullt mulig å gå videre fra den gruppen.

Håper på fulle tribuner

Med Spania og Sverige bør det iallfall bli fullt på Ullevaal i to kamper, og med gode norske resultater fylles nok tribunene også mot de andre lagene.

– Vi håper jo at folk kommer. Ingenting er kjekkere enn å spille for et fullsatt Ullevaal. Jeg håper så mange som mulig tar turen, og så skal vi gjøre vårt beste for å lage litt kvalm både for Spania og Sverige, sier Meling til NTB.

Søndag var han en av banens toneangivende spillere da Rosenborg tok en ny tittel, og han var direkte involvert i tre av lagets scoringer da Strømsgodset ble slått 4-1.