Danmark løp Polen i senk og sikret videre EM-spill

De danske håndballkvinnene vant 28-21 over Polen søndag. Med det er de allerede klar for hovedrunden under EM i Frankrike.

Med en soleklar seier sikret Danmark videre avansement etter kun to kamper spilt så langt i mesterskapet. De tar med seg minst to poeng til hovedrunden. Til tross for en treg start var det aldri noen tvil om at de danske håndballkvinnene kom til å vinne. Tidligere Larvik-keeper Sandra Toft strålte med flere gode redninger i buret for Danmark, dermed var resultatet 19-12 ti minutter ut i annen omgang. Kampen endte til slutt 28-21 i danskenes favør. Dermed har de fått en knallstart på EM. For danskene handler det nå om å gå ubeseiret ut av gruppespillet. Tirsdag møter de Serbia til den siste kampen i gruppe A. Vertsnasjonen Frankrike fikk seg en viktig 30-21-seier over Slovenia etter tapet i åpningskampen mot Russland.