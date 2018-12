FIS-topp bekymret for framtiden for langrenn

Markedsdirektør Jürg Capol i FIS mener verdenscupen i langrenn går en kritisk framtid i møte. Han peker på flere faktorer.

Capol sier i et intervju med VG at 90 prosent av arrangørene i verdenscupen ikke har økonomisk framgang, økonomien blir dårligere fordi nasjoner ønsker å selge egne markeds- og medierettigheter, at Viessmann trakk seg som langrennssponsor etter 16 år og at langrenn blir mindre vist på TV i store markeder som Tyskland og Polen.

– Det er veldig alvorlig. Og hvis vi holder på konseptet der nasjoner selger egne rettigheter, blir det enda verre. For meg er det et rødt signal som kommer, sier Capol til avisen.

I helgen arrangeres det verdenscup i Lillehammer. Arrangøren er et av flere som sliter økonomisk.

– Det er et typisk eksempel på at arrangørene sliter økonomisk, og jeg tror ikke det er bra for langrennssporten om vi skal være halvparten av helgene i Norge. Det blir ikke World Cup av det, sier arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund til VG.