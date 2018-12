Skistad: – Stina Nilsson skremmer meg ikke

Landslagstrener Ole Morten Iversen tror at stortalentet Kristine Stavås Skistad (19) kan utfordre de beste svenskene allerede om et år eller to.

Det håper 19-åringen selv også. Fredag måtte hun nøye seg med 5.-plass i sprintfinalen i minitouren i Lillehammer, og hun måtte konstatere at svenskene Jonna Sundling og Stina Nilsson tok de to første plassene.

Skistad var ensom norsk svale i kamp med fire svensker i finalen.

– Det sved å se at jeg dessverre ikke hadde nok krefter i finalen, men jeg skal komme sterkere tilbake mot dem. De skal ikke få herje slik i skisporten, sa Konnerud-jenta.

På sikt håper hun at hun kan bli raskere enn både Sundling og Nilsson.

– Jeg tror nok at jeg må vente i noen år før jeg kan hevde meg på distanse, men jeg skal være med så godt jeg kan på sprint i år og neste også.

– Ble du redd av det du så av Stina Nilsson og de andre i dag?

– Nei, jeg ble absolutt ikke redd. I en lettere løype så skal jeg henge greit i den ryggen der. Det er motiverende, men kjipt å se at hun gikk fra meg i den første bakken. Det gikk greit i kvart- og semifinale, og jeg var i ferd med å løse det bra i finalen også, men så kjente jeg at beina var for tunge, og da får man ikke gjort så mye.

Overrasket

Strengt tatt var det ikke veldig overraskende å se at Skistad tok seg helt til finalen etter det hun har vist tidligere i sesongen.

Selv var hun ikke like sikker.

– Det er morsomt å vise at man har noe her å gjøre, og spesielt i disse løypene var det vel ingen som trodde at jeg skulle komme videre fra kvart- og semifinale.

Skistad er selvsagt mer enn sportslig kvalifisert til å gå sprint i Davos også, men kanskje er det lurest at hun får konsentrere seg om junior-VM i Lahti i januar i denne omgang.

Uansett hva det ender opp med er hun selvsagt høyaktuell for en plass til VM i Seefeld sammen med seniorene også.

– Jeg regner med at jeg får gå i Davos hvis jeg vil, men det er ikke det som er planen. Det handler om å få trent mye, godt og riktig foran junior-VM. Det blir mye reising hvis en skal konkurrere mye, og jeg responderer kanskje ikke like bra som mange andre på det.

– Du viser igjen at du er Norges nest beste sprinter?

– Ja. Jeg er vel kanskje det.

– Det overrasker ikke?

– Jeg er litt overrasket, men du får igjen for all treningen du har lagt ned i lang tid.

Sikkerstikk

Mye rart skal skje om ikke 19-åringen er med i Ole Morten Iversens landslagstropp til neste sesong, men det er ikke et tema ennå.

– Jeg kjenner ikke jenta, jeg har bare så vidt snakket med henne. Geir Endre (Rogn) har hatt henne på juniorlandslaget, og han forteller at hun er dyktig til å gå i heat. Det fikk vi sett i dag. Det at hun gikk inn til en finaleplass er langt over det vi kan forvente.

Skistad får nok gå i VM om hun ikke går på en formsvikt etter jul.

– Per i dag er hun den nest beste sprinteren i Norge, så det er klart at hun er aktuell for VM i Seefeld. Vi får håpe at mediene og folk rundt henne ikke er for ivrige etter at hun skal gå fort over alt. Nå skal hun holde fokus på junior-VM, og så få vi se om det er noen renn der hun også kan matches mot seniorene. Selvsagt er hun aktuell til VM om hun viser samme form etter jul.

Ole Morten Iversen har notert seg Skistads fartsegenskaper. Spørsmålet er om hun på sikt kan hamle opp med de raske svenskene?

– Gi henne et år eller to med solid trening, så kan hun bli vond å slå for Stina (Nilsson) og Jonna (Sundling) også.