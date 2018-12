Pochettino: – Blir rart ikke å møte Wenger

Tottenham-manager Mauricio Pochettino sier det blir rart å møte et Arsenal-lag uten Arsène Wenger som manager. Søndag sitter hans venn Unai Emery i den stolen.

Når Arsenal og Tottenham barker sammen søndag blir det Spurs-managerens tiende Nord-London-derby, men det blir det første uten at Arsène Wenger sitter som manager for Arsenal.

Wenger ga seg etter forrige sesong etter 22 år ved roret, og han ble erstattet av Pochettinos gode venn Unai Emery.

– Det vil bli annerledes. Nå skal jeg møte en god venn i Unai Emery. Det blir rart, men når kampen starter er vi konkurrenter. Det er en viktig kamp for oss. Og dem, selvfølgelig.

– Vi har alltid hatt et godt forhold når vi har møtt hverandre i Spania. Jeg ønsker ham alt det beste i Arsenal. Etter kampen mot oss, selvfølgelig, sier Pochettino til Sky Sports med et smil.

Selvtillit

Tottenham går inn i Nord-London-derbyet med en solid dose selvtillit. Forrige helg knuste de Chelsea 3-1, onsdag vant de den svært viktige mesterligakampen mot Inter 1-0, og de liljehvite har seks seire på rad i alle turneringer.

– Det er viktig å bygge selvtillit, å tro på måten vi spiller på. Men et derby er alltid vanskelig, og vår tilnærming til kampen vil bli annerledes, sier Pochettino, som poengterer at han vet hva kampen betyr for fansen.

– Dette er min femte sesong her, så jeg vet hva dette betyr. De siste sesongene har vi løftet oss mot London-klubbene. Men det er spesielt med Arsenal, og det er viktig at vi er mentalt klare. Arsenal er et bra lag med en god manager, og det blir en tøff kamp.

Gullstriden

Tottenham ligger på tredjeplass med 30 poeng, fem bak Manchester City og tre bak Liverpool. Chelsea ligger ett poeng bak Spurs, mens søndagens motstander følger ytterligere to poeng bak.

City og Liverpool har så langt virket utilnærmelige, men Tottenham-manageren vil ikke være med på at gullstriden kun står mellom de to lagene.

– Jeg bryr meg ikke om alt som skjer rundt oss. Vi er blitt bedre siden forrige sesong, og etter 13 kamper har vi flere poeng enn vi hadde samme tid i fjor. Også Arsenal har startet godt.

– Det er bare spilt 13 kamper, og det er mange kamper igjen, så vi får se hva som skjer. Nå kommer vi til en periode som er vanskelig, mellom nå og jul kommer det mange kamper.

– De neste månedene vil vise hvem som fortsatt er med i toppen, sier den karismatiske manageren.

