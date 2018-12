Spent Breivang før EM: – Heldigvis skal jeg snakke om noe jeg kan

Karoline Dyhre Breivang debuterer i en svært sentral TV-rolle under håndball-EM. På veien vil hun rådføre seg med Gro Hammerseng-Edin.

Breivang blir å se svært mye på TV 3 (Norges kamper) og Viasat 4 (utvalgte andre kamper) i ukene som kommer. EM-finalen går først 16. desember.

Ingen har flere landskamper i Norge enn Breivang. Hun spilte hele 305 av dem før hun la opp som 34-åring. Det ga åtte mesterskapsgull: To OL, ett VM og fem EM.

– Hva er du mest spent på rundt jobben?

– Det er jo det hvis det skulle gå dårlig for Norge, å formidle det på en god måte, sier Breivang til NTB.

– Så da gjelder det å ta av seg landslagsdrakta og se på dette med ekspertbriller. Det går an å være kritisk på en konstruktiv måte og si hva jeg savner og hva som burde vært gjort annerledes.

Milliontall

– Tror du det kan være vanskelig for deg å si det som det er om en norsk spiller har en sportslig sett katastrofal kamp?

– Nei, det tror jeg at jeg skal klare, og det må jeg jo også. Samtidig er det jo et lag, og det vil være dumt å henge ut enkeltspillere hele tiden.

Hun har jobbet i en tilnærmet EM-rolle under fire mesterligakamper i høst.

Nå kastes Breivang rett inn i kamper der det kan bli langt over en million senere. TV3 hadde på det meste 1,7 millioner seere under EM-finalen for kvinner i 2016.

Gro-hjelp

Breivang har forhørt seg litt med Gro Hammerseng-Edin og Randi Gustad før EM. Begge har vært i ekspertrollen på TV under tidligere håndballmesterskap.

– Det er greit å ringe dem underveis hvis jeg lurer på noe. De kan være gode sparringpartnere og har mye kompetanse, sier Breivang.

– Jeg er spent, men gleder meg mest, og heldigvis skal jeg jo snakke om noe jeg kan. Det gir jo en trygghet som en start.

I TV3-teamet er det mye håndballkompetanse. Trenerprofilen Frode Kyvåg blir sentral i sendingene, mens Larvik-trener Geir Oustorp er ekspertkommentator.

