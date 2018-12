Fotballforbundene i Norden vil utfordre Qatar på menneskerettigheter

Norges Fotballforbund og de nordiske kollegene reiser i januar til Qatar for å besøke den omstridte arrangøren av VM i 2022.

Helt siden tildelingen av VM til Qatar har NFF og mange andre nasjonale forbund fått kritikk for ikke å stille tøffe nok krav til at Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) velger VM-arrangører som følger loven og respekter menneskerettighetene.

Nå varsler NFF at de nordiske forbundene vil understreke behovet for å respektere menneskerettighetene samt forbedring av vilkårene for fremmedarbeidere som bygger VM-arenaene i Qatar.

– Når Qatar forbereder seg på å arrangere VM blir vi stadig vekk påminnet om de uverdige forholdene mange arbeidstakere jobber under. Vi vil fortsette å rette et kritisk søkelys på arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter i Qatar fram mot VM. Vi har også bedt FIFA redegjøre for hvordan de har tenkt å følge opp Qatar på disse kritikkverdige punktene, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Press nødvendig

7. og 8. januar skal representanter fra Norges, Sveriges, Danmarks, Islands, Finlands og Færøyenes fotballforbund møte VM-arrangørene og besøke byggeplasser, arbeidsleirer og ha møter med organisasjoner og tjenestemenn.

Også eksterne eksperter skal være med den nordiske delegasjonen.

Svendsen understreker behovet for konstant internasjonalt press på relevante organisasjoner og selskaper i Qatar.

– Vi legger stor vekt på å fremme og beskytte grunnleggende og universelle arbeidstakerrettigheter, ikke minst gjennom den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, som er ansvarlig for å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale arbeidsstandarder. Dette er en linje Norges Fotballforbund støtter fullt ut, sier fotballpresidenten.

