Juniorfeil av sprintkometen

Kristine Stavås Skistad kom for sent da verdenscupløperne skulle velge seg kvartfinaleheat under Lillehammer-sprinten, men slapp tilsynelatende med skrekken.

Konnerud-løper Skistad debuterer i verdenscupen på Lillehammer fredag og gikk en meget overbevisende prolog. Sjetteplass, slått med kun 1,88 sekunder av den svenske vinneren Hanna Falk, var bunnsolid. Like mye imponerte ikke 19-åringen etterpå. Da de kvartfinaleklare løperne samlet seg for å velge heat, var ikke Skistad å se. Dermed ble hun plassert til sist og fikk den ledige plassen som da sto igjen i heat nummer to. Lagvenninnen Kathrine Harsem forsøkte å hente junioren i tide til heatvalget, men det ble for sent. – Dette er litt nye rutiner for en junior, smilte landslagstrener Geir Endre Rogn til NTB etterpå. I kvartfinalene møter Skistad Sandra Ringwald, Julija Belorukova, Rosie Brennan, Jessica Diggins og Johanna Sundling. Det synes å være overkommelig selskap. – Skal jeg være ærlig, tror jeg det er et heat som passer henne godt, sa landslagstrener Rogn – og tilføyde: – Hun er offensiv og ville valgte et av de første heatene uansett. Jeg tror hun har fart til å klare seg bra i en kvartfinale, så får vi se om det holder helt inn. (©NTB)