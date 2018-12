Slo RBK med Strømsgodset i 1991: – Heier ikke på noen

Mjøndalen-trener Vegard Hansen slo storfavoritt Rosenborg med Godset i cupfinalen i 1991. Han har tro på sin gamle klubb også søndag, men heier ikke på dem.

Søndag møtes Rosenborg og Strømsgodset til cupfinale på Ullevaal stadion. Trønderne har ti NM-pokaler i skapet, de to siste kom i 2015 og 2016, mens drammenserne har fem.

Godsets så langt ferkeste triumf kom i 2010, mens den nest siste kom etter en sjokkseier mot nettopp Rosenborg i 1991.

Dagens Mjøndalen-trener Vegard Hansen spilte for Strømsgodset da laget overrasket alle og slo storfavoritten 3-2 for 27 år siden.

– Det var en enorm opplevelse for en forholdsvis ung gutt. Jeg husker folkehavet inn mot Ullevaal, alle Godset-supporterne, og Rosenborg-supporterne for den saks skyld. Det var veldig veldig gøy. I selve kampen kom vi under 0-1 da jeg ble lurt av Roar Strand på høyrebacken der, forteller han til NTB.

Opphenting

Strand slo inn til Karl Petter Løken, som sendte trønderne i ledelsen etter tre minutter. Så scoret Odd Johnsen to ganger for drammenserne, før Trond Nordeide økte ledelsen til 3-1.

Deretter reduserte Rosenborgs Gøran Sørloth til 2-3 med 19 minutter igjen på klokka.

– Jeg husker jeg kikka opp på klokka hvert halvsekund omtrent, tida gikk så sakte. Men så gikk det bra til slutt. Hadde det blitt 3-3, hadde vi ikke vunnet. Det var utrolig gøy, en stor glede og stemning. Det var et minne for livet, forteller Hansen.

På veien til finalen hadde Strømsgodset for øvrig slått nettopp Mjøndalen, som Hansen i dag er trener for.

– Det var også kjempestort. Det var fint vær og smekkfullt på kampen. Vi hadde litt flaks, for Mjøndalen var gode i starten og vi slet. Så scora Johnsen to mål. Det var en stor opplevelse å slå lokalrivalen, sier han.

Ikke Godset-fan

Han levner sin tidligere klubb gode sjanser i søndagens oppgjør på Ullevaal.

– Det er forholdsvis åpent. Godset er bedre enn de ofte har vist i serien, og jeg tror de kan få energi av at de beholdt plassen. Jeg tror det blir en jevn og tett kamp, og Godset har gode muligheter til å vinne, sier Hansen.

Cupfinalen i 1991 står igjen i historiebøkene som en kamp mellom David og Goliat. Ingen forventet at Strømsgodset kunne hamle opp med Rosenborg, som var i gang med å skape det som kanskje er tidenes beste norske lag.

Dersom Strømsgodset skulle overraske i år igjen, vil ikke Hansen vedgå at det er like stort.

– Det var større forskjell på Godset og Rosenborg i '91 enn nå. På den tida vant Rosenborg ofte med tre til seks mål. Det var en klasseforskjell på lagene, men det er det ikke nå lenger, sier han.

Han vil derimot ikke gå så langt som å si at han håper på Strømsgodset-seier søndag.

– Jeg heier på Mjøndalen, og når de ikke spiller, heier jeg ikke på noen, smiler han.

(©NTB)