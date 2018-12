Strøm og Opseth vil fortsette framgangen

Anna Odine Strøm og Silje Opseth håper begge å nærme seg verdens beste kvinnelige skihoppere ytterligere i vinter. Maren Lundby er en god målestokk.

Anna Odine Strøm har samtidig fått en dårlig oppladning til sesongen etter å ha slitt med en kranglete rygg.

– Jeg har hatt en skivebuktning som har gjort at jeg har hatt litt vondt, men nå er jeg tilbake og har fått trent for fullt. Jeg er glad for å kunne få være med her, sier 20-åringen fra Alta foran helgens åpningsrenn på Lillehammer.

Ryggen er viktig

– En ryggskade er jo ikke akkurat den beste oppladningen foran en viktig sesong. Hadde det vært andre ting, så hadde det vært greit, men ryggen er jo viktig for at ting henger sammen. Men jeg håper ikke det skal påvirke meg noe spesielt. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for at jeg kan hoppe bra på ski uansett, sier hun videre.

– Hvordan har treningen vært?

– Jeg har hatt seks uker med roligere trening enn vanlig. Det var seks uker uten å sitte i hoppstilling, men har jeg endelig begynt å hoppe igjen og fått trent teknikk.

Forrige sesong hadde hun to konkurranser hvor hun var blant de ti beste i verdenscupen. Det var to sjuendeplasser.

Under fredagens kvalifisering var hun under varierende forhold niende beste jente med 88,5 meter.

Stabil blant topp 20

Silje Opseth nærmet seg de aller beste forrige sesong og var stabil på plasseringer blant de 20 beste. Hun har ved siden av Maren Lundby fått gjort det hun har planlagt i treningen sin.

– Jeg føler jeg har fått gjort det som kreves for å kjempe. Jeg har hatt en stor utvikling fysisk, men hengt litt etter teknisk. Jeg tror kanskje jeg er nærmere nå enn jeg var i fjor.

De norske kvinnelige hopperne har fått nye ski foran sesongåpningen. Dermed var torsdagens trening og kvalifisering ekstra spennende.

Opseth endte på 7.-plass med 84,5 meter. Bare Maren Lundby var bedre av de norske. Også Ingebjørg Bråthen klarte å kvalifisere med sine 84 meter.

