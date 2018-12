Johaug skryter av supertalent

Therese Johaug (30) var ikke vond å be da hun fikk spørsmål om sprinttalentet Kristine Stavås Skistad (19) foran fredagens sprintrenn i Lillehammer.

I fraværet til forkjølede Maiken Caspersen Falla, er unge Skistad en av de norske det kanskje er grunn til å håpe mest på etter andreplassen bak Falla på Beitostølen for to uker siden og seieren i norgescupen på Gålå sist helg.

Johaug har selvsagt fått med seg kvalitetene til den unge jenta som representerer Konnerud.

– Hun er absolutt en utøver for framtida, og det trenger norsk kvinnelangrenn. Spesielt i sprint. Hun er uredd, offensiv og trykker til, og det er noe vi elsker å se på. Jeg synes det er utrolig moro at hun ble nummer to på Beitostølen og at hun vant på Gålå sist helg. Det blir spennende å se hva hun får til her. Jeg tror det er et oppløp og en siste del av løypa som passer henne bra, sa Johaug under torsdagens pressekonferanse.

Samme posisjon

I de siste årene har det vært langt mellom de aller største talentene i norsk kvinnelangrenn. Skistad er et velkomment innslag.

Therese Johaug vant sitt første verdenscuprenn etter dopingutestengelsen. Ingen var i nærheten av å slå henne på 10-kilometeren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Det er ingenting som gleder meg mer enn at vi får opp yngre jenter. Jeg vet litt om hvordan hun har det. Jeg var også i samme posisjon for mange år siden, sa Johaug som selv slo gjennom nasjonalt som 18-åring på Beitostølen i november 2006, og som tre måneder senere endte opp med bronsemedalje i senior-VM i Sapporo.

Ser vi konturene av en reprise?

– Hun kan absolutt gjøre det bra i VM i Seefeld, men nå skal ikke jeg legge noe forventningspress på henne. Hun er ung og trenger kanskje også litt erfaring fra verdenscupen.

Johaug har ennå ikke rukket å gi den 11 år yngre konkurrenten noen råd.

Kanskje trenger ikke Skistad så mange heller. Hun har selv bestemt at dette blir den eneste opptredenen i verdenscupen før jul.

Junior-VM i Lahti 20.- 27. januar skal prioriteres. Interessen for henne var i hvert fall stor i Lillehammer torsdag. Det er ikke alle 19-åringer som må ha en liten pressekonferanse for seg selv på eget bord.

Det eneste

Kristine Stavås Skistad (f.v.), Maiken Caspersen Falla og Lotta Udnes Weng på podiet etter lørdagens sprint på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette blir kanskje det eneste verdenscuprennet før junior-VM. Jeg tenker at dette skal bli god læring. Det gjelder å få ut det beste jeg er god for. Det er jeg selv som har valgt å gå her og ikke i Davos neste helg. Det gjør jeg med tanke på min egen utvikling. Hva som skjer videre tar vi etter junior-VM, sa hun.

Skistad synes det er morsomt å få skryt av Johaug og kompani, men vet også hvor lista ligger. Dessuten er det tøffere løyper i Lillehammer enn på Beitostølen og Gålå.

– Jeg trente med landslaget på en sprintøkt på rulleski tidligere i høst, og da ble jeg knust. Men jeg er bedre på ski enn på rulleski.

Etter junior-VM kan hun tenke mer på et eventuelt senior-VM. Hun tror ikke at hun kvalifiserer seg direkte til VM i Seefeld selv med et godt resultat fredag.

– Jeg må nok prestere etter junior-VM også. Det tror jeg. Jeg går det jeg må etter junior-VM for å forsøke å kvalifisere meg til VM i Seefeld.

Fredagens sprintrenn i Lillehammer er en del av en tredagerstour. Skistad går neppe lørdagens og søndagens distanser.