Skiforbundet i logokonflikt med FIS, våpenhvile i helgen

Norges Skiforbund og Det internasjonale skiforbundet krangler om bruk av logo på oppvarmingsvester, men konflikten er lagt på is over helgen.

Det norske laget teipet over Coop-reklamen på oppvarmingsnummeret under torsdagens trening. Det er uenighet om hvem som eier reklameplassen på denne vesten. Også Sverige, Sveits og Tyskland teipet over sponsormerket.

FIS truet med straff, men valgte å avstå fra sanksjoner da saken var tema på torsdagens lagledermøte.

Arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund sa etterpå til NTB at det ikke blir mer teip på de norske løpernes oppvarmingsvester i helgen.

– Sverige, Tyskland og Norge tar av teipen i kveld. Vi er innstilt på å finne et kompromiss i god sportsånd, for å få lagt dette dødt så fort som mulig. Så er det opp til FIS å komme med et nytt forslag til løsning til uka, sa han til NTB torsdag kveld.

Markedssjef Jürg Capol i FIS sa tidligere at han mener det er snakk om et regelbrudd når nummeret blir teipet over og kalte det en fare for sikkerheten. Han mener at vesten er å regne som en akkreditering og ikke kan teipes over.

– Det har vært på samme måte de siste 15 årene, og da er det blitt godkjent. Så egentlig er det latterlig når man kommer på det 16. året og ikke godkjenner det. Da kan man ikke ta det så alvorlig, sa Capol til VG.

Les også: Ekspert om langrennskometens inntog: – Det sier litt om nivået på sprint i Norge



Manipulering

Terje Lund mener at oppvarmingsnumrene ikke er nedfelt i regelverket, og han sa at dette er en konflikt som har vart mellom forbundene og FIS i lang tid.

– Det er ikke nedfelt som en kommersiell rettighet som FIS har. Da mener vi at de heller ikke kan ta seg til rette med å eksponere sine sponsorer på dem. Det er en internasjonal prinsippsak og har ikke noe med hvilke sponsorer det er, sa Lund til VG torsdag ettermiddag.

Det ble forsøkt å finne en løsning foran rennene i Ruka sist helg, men det lyktes ikke.

Norges forslag har vært å lage nøytrale vester i påvente av enighet om veien videre til våren. FIS har foreløpig avvist en slik løsning.

Les også: Iversen: – Det blir ikke skiløpere av dem som jukser



Skuffet

Pierre Mignerey, renndirektør i FIS, uttrykte skuffelse over at det nok en gang endte med fokus på utenomsportslige saker i forkant av et renn.

– For første gang hadde vi muligheten til å unngå et utenomsportslig fokus, men det klarte vi altså ikke. Det er skuffende det vi så i dag. Vår drøm var at kommunikasjon også skulle ha blitt bedre, sa Mignerey direkte til tilhørerne på det åpne lagledermøtet.

– Vi skal ha et møte med de aktuelle nasjonene etter lørdagens renn. Da skal vi ha en åpen diskusjon, og så håper vi å komme fram til et kompromiss. Vi trenger sponsorer i denne bransjen, og disse er ikke lett å finne. Vårt håp er at nasjonene ser det store bildet og ikke bare tenker på seg selv, sa Mignery til NTB.

Han avviste at det ville komme sanksjoner, slik Capol truet med tidligere.

– Vi er ikke ute etter å sanksjonere noen som helst.