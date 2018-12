Klæbo dropper trolig Beitostølen-helga

Johannes Høsflot Klæbo prioriterer trolig trening mens konkurrenter og lagkamerater kjemper om verdenscuppoeng på Beitostølen neste helg.

Langrennsstjernen møtte pressen på Lillehammer torsdag og bekreftet da langt på vei at han ikke går tremila i fri teknikk neste lørdag.

– Jeg tviler på at jeg stiller på tremil skate på Beitostølen. Det hadde blitt et tungt syn for alle, så det skal jeg spare folk for, sa han.

I tillegg til tremila står stafetter på programmet på Beitostølen. Overfor NTB bekrefter sprintlandslagstrener Arild Monsen at det går mot at Klæbo heller ikke blir å se der.

Dermed legger 22-åringen trolig inn en konkurransepause etter helgens minitour på Lillehammer.

Kjipt

Foran rennene i OL-byen fra 1994 er han imidlertid revansjelysten etter bommerten som kostet ham seieren på sprinten i Ruka sist helg. Da glemte han å se seg til høyre og oppfattet ikke russiske Alexandr Bolsjunov som snappet seieren.

Den tabben er nå glemt.

– Det handler bare om å nullstille og å komme seg igjen. Jeg føler jeg har lagt den helgen bak meg, så får vi satse på at jeg ikke gjør en sånn feil igjen, sa Klæbo – og tilføyde:

– Jeg skjønner at man skal lære, men det kjipt at det skal koste en verdenscupseier. Det handler om å gjøre ting riktig hele veien, og i Ruka gjorde jeg det til 25 meter gjensto.

Noen reprise lover han at Lillehammer-publikummet ikke får se.

Mange tilbakemeldinger

Etter bommerten i Ruka har det ikke manglet på tilbakemeldinger fra omgivelsene. Sammen med morfar og trener Kåre Høsflot har imidlertid ikke hovedpersonen brukt en eneste kalori på tabben.

– Jeg møtte ikke morfar før mandag, da møtte jeg ham på ski, og vi snakket ikke noen ting om det. Det ble ikke nevnt. Vi har bare gått videre og lagt det bak oss, smilte Klæbo.

I fredagens Lillehammer-sprint er han som vanlig blant de det stilles aller størst forventninger til. Presset plager ikke 22-åringen all verden. Det har vært verre før.

– Jeg vet hvordan jeg kjente på det før OL, og det er ikke i nærheten av det samme nå. Jeg prøver bare å stenge det mest mulig ute, sa han torsdag.

Lørdag og søndag avsluttes minitouren med 15 kilometer fri teknikk og en 15 kilometer lang klassisk jaktstart.

