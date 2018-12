Riiber har kontroll foran Lillehammer-trippelen

Jarl Magnus Riiber har formen inne foran helgens tre tøffe konkurranser i kombinert i Lillehammer. Han har dessuten fått kontroll på utstyret.

Det skal konkurreres i tre forskjellige øvelser under Lillehammer-trippelen. Fredag er det én omgang hopp i normalbakken etterfulgt av 5 km langrenn. Lørdag er det 10 km fellesstart med avslutning i normalbakken. Søndag avsluttes det hele med renn i storbakken og 10 kilometer langrenn.

21 år gamle Riiber har selvtilliten i orden etter åpningen i Ruka forrige helg. Der ble det annenplass bak østerrikeren Mario Seidel.

– Jeg har nå to gode rennhelger på Beitostølen og i Ruka, og jeg føler at det ikke er tilfeldig det jeg har levert, sier Riiber til NTB.

For 14 dager siden tok han dessuten to NM-gull på Beitostølen.

– Jeg føler at jeg er solid både i hoppbakken og i langrennsløypa, så det er ikke noe "hokus pokus", egentlig. Alt fungerer bra, slår Riiber fast.

Ingen disk

Det eneste som skurret forrige helg var at hoppdressen hans ikke ble godkjent av FIS-kontrollørene. Dermed ble nordmennene deplassert i lagkonkurransen, men laget gikk likevel inn til tredjeplass.

– Kan du love at det ikke blir noen disk denne gangen?

– Det jo ingen garanti for at jeg kommer igjennom kontrollen i helgen heller. Det er alltid småting man kan finne hvis ting går skeis i kontrollen. Men vi har hatt fokus på rutinene etter Ruka. Vi har fått blåst gjennom dressene flere ganger for å se at de er innenfor reglementet. Det gjorde vi for så vidt i Finland også. Vi testet dem både fredag og lørdag, men så var det ikke bra nok søndag. Det er vanskelig å ha alt der det skal være, sier 21-åringen.

Ser opp for tyskerne

Seidel hoppet godt og holdt unna for konkurrentene i langrennssporet i Ruka. Riiber hadde nesten et helt minutt å ta inn, men klarte bare å ta inn en tredel. Tyskerne med Johannes Rydzek i spissen skuffet litt i åpningen i Finland, men er absolutt å regne med i helgen.

– Jeg tror tyskerne blir tøffe denne helgen her. Jeg har sett gode tendenser fra Rydzek. Det er helt sikkert noen av de andre som også melder seg på. Jeg tipper at tyskerne blir de hardeste denne helgen. Åpningen i Ruka er bestandig spesiell med den bakken som er der, og at det er det første skikkelige rennet på snø.

– Fellesstart er nytt for deg, hvordan tror du det vil slå ut?

– Jeg har aldri vært med på en fellesstart. Jeg gleder meg veldig, og for én gangs skyld så har de beste hopperne samme forutsetning som de beste langrennsløperne ved at man går i felt. Jeg er veldig spent på hvor nivået mitt er i en sånn type konkurranse.

Bommet i fjor

– Man har lyst til å bite ifra seg der også. Jeg må forsøke å henge på lenge jeg kan og se hvor langt det holder, sier løperen som fortsatt bare står med én verdenscupseier (Holmenkollen i 2016).

I fjor ble Riiber hardt straffet av forholdene i Lysgårdsbakken. Han ble sendt en avsats lavere under gode forhold, men vinden skiftet raskt slik at han ikke klarte å oppnå de ekstra poengene det grepet normalt ville ha gitt. Dermed ble det bare en 16.-plass i en ellers god konkurranse med trippel norsk på pallen.

Espen Andersen vant foran Jan Schmid med Jørgen Graabak på tredjeplass.

(©NTB)