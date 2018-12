Coolens dom over vikarperioden i RBK: – Levert som forventet, men spillet kan bli mye bedre

Om ikke lenge blir det klart hvem som skal lede Rosenborg i 2019. Rini Coolen vet godt hva som må bli bedre hvis han får jobben permanent.

Allerede i slutten av juli varslet RBKs styreleder Ivar Koteng at klubben hadde en målsetting om å ha trenerspørsmålet avklart senest rundt 1. desember. Det sa han noen dager etter sparkingen av Kåre Ingebrigtsen.

Siden Rosenborg spiller cupfinale mot Strømsgodset søndag, er fristen blitt forskjøvet med noen dager. Fra jobben som klubbens akademidirektør steppet Coolen i sommer inn som midlertidig hovedtrener.

Under nederlenderen plukket RBK 31 av 42 mulige poeng i Eliteserien. Nok et trøndergull var så godt som klart med seier i «seriefinalen» borte mot Brann fire runder før slutt. Søndag kan Coolen gå inn i Rosenborg-historien som en av trenere som tok «The Double».

– Jeg synes vi har gjort det veldig bra. Det viktigste har åpenbart vært å plukke poeng, og vi kunne ikke ha gjort det så mye bedre enn det vi har gjort. Vi tok mange poeng og vant mange kamper, så i det perspektivet gjorde vi det som var forventet av oss, sa Coolen til NTB etter 1-1-kampen mot Bodø/Glimt i serieavslutningen sist lørdag.

Vil styre kampene mer

Samtidig er han klar over kritikken som lenge har vært rettet mot årets RBK-utgave. Ingebrigtsen-sparkingen har ikke markant hevet nivået på spillet, og i høstens gruppespill i europaligaen har trønderne blitt ydmyket gang på gang.

– Vi kan gjøre det bedre rent spillemessig. Spesielt i hjemmekampene ønsker vi å diktere spillet mer og score flere mål. Det er et eksempel på noe vi kan forbedre oss mye på.

– Kan vi gratulere deg med et nytt seriegull som RBK-trener neste år?

– Det ville vært en god plan, og det ville vært fint, men vi får vente og se om jeg fortsatt er i den rollen. Er du trener i Rosenborg, vil du også vinne serien. Det er logisk. Denne klubben må vinne seriegull nesten hvert år, sier Coolen.

På lista

Koteng uttalte nylig til VG at det jobbes med flere kandidater til trenerrollen på Lerkendal. Han sa at Coolen står på lista sammen med to andre navn.

– Skulle vi ikke få en annen trener, så har vi allerede en god trener her. Så dette er et luksusproblem, sa Koteng.

Rosenborg har hjemmekamp mot Celtic i europaligaen torsdag kveld. Tre dager senere venter Strømsgodset i cupfinalen på Ullevaal stadion.

Sist helg berget drammenserne plassen i Eliteserien. Coolen mener det har gitt Godset en positiv følelse og et løft i oppladningen til søndagens oppgjør.

– Cupfinaler er noe spesielt, og vi ser fram til den. Jeg håper publikum får se to angrepsvillige lag. Det beste laget vinner, og forhåpentligvis blir det oss.

