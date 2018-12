IOC planlegger nye fredssamtaler på Koreahalvøya

Den internasjonale olympiske komité (IOC) vil fortsette å spille en rolle i arbeidet med å løse den langvarige konflikten mellom Nord- og Sør-Korea.

OL i sørkoreanske Pyeongchang i februar åpnet for fredssamtaler mellom landene, som også stilte med et felles ishockeylag under vinterlekene. I 2019 blir det etter planen nye fredssamtaler i IOC-regi, forteller komiteens president, tyskeren Thomas Bach.

– Vi har forpliktet oss til dette. Helt i starten av neste år skal vi ha samtaler om å sette oss ned med de to koreanske statenes nasjonale olympiske komiteer og regjeringer, for å se hva vi kan gjøre for å styrke fredstiltakene som nå er iverksatt på politisk nivå, sier Bach.

Idrettspolitisk er forholdet mellom Nord- og Sør-Korea blitt mye bedre på kort tid. I vinter-OL i Pyeongchang gikk landene sammen inn til åpnings- og avslutningsseremonien, og de er dessuten blitt enige om å legge inn en felles søknad om å få arrangere sommer-OL i 2032.

Neste OL arrangeres i japanske Tokyo om to år.

