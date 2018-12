Liverpool-back frustrert av Neymar

Bortekampen mot Paris Saint-Germain og stjerneangriperen Neymar i mesterligaen ble en sur affære for Liverpool og Andy Robertson.

Den skotske venstrebacken var blant hele seks Liverpool-spillere som pådro seg gult kort i 1-2-tapet. Etter kampen var Robertson frustrert over oppførselen til PSG-laget, som i alt fikk 20 frispark.

– De var frampå og på utkikk etter muligheter til å hale ut tiden, og de benyttet seg av alle knep som finnes.

Liverpool-backen lot seg særlig irritere over Neymar, som fra før har et rykte på seg som en som overspiller og faller ofte.

– Jeg vet ikke hvor mye tid de endte med å spille bort. Det var frustrerende. Men når man spiller mot PSG, vet man hva man kan vente seg. Særlig fra ham (Neymar). Det håndterte vi ikke skikkelig.

– Det er frustrerende når han faller som han gjør. Men det er en del av spillet hans, og det skulle vi ha taklet bedre, sier Robertson.

Etter onsdagens tap er Liverpool treer i mesterligaens gruppe C. Laget må slå Napoli med to mål på hjemmebane i siste kamp for å ta seg videre til sluttspillet.

