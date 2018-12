Guardiola hyller Lyon: – Blant de tøffeste lagene vi har har møtt noensinne

Manchester City-manager Pep Guardiola var strålende fornøyd med å berge 2-2 mot franske Lyon i mesterligaen tirsdag.

To ganger havnet de engelske gjestene under, men sju minutter før slutt sørget målmaskinen Sergio Agüero for poengdeling.

– Vi er veldig glade nå. Dette er et av de tøffeste lagene vi har møtt noensinne. De er fysiske, sterke og kontrer på en utrolig måte, sa Guardiola, ifølge BBC , etter kampen.

Manchester City tapte høstens første mesterligakamp 1-2 hjemme mot nettopp Lyon. Tirsdag fikk de trøbbel igjen i møtet med franskmennene. Maxwel Cornet ga vertene både 1-0 og 2-1. Aymeric Laporte scoret Citys utligning etter en time.

– Vi responderte på begge baklengsmålene, og nå er vi i utslagsrundene. Det var målet vårt. Nå må vi prøve å ta poenget vi trenger for å sikre førsteplassen i gruppen, men det viktigste var å gå videre, sa Guardiola.

Manchester City hadde avansert også med tap i tirsdagens oppgjør. I den andre gruppekampen vant nemlig Sjakhtar Donetsk 3-2 borte mot Håvard Nordtveits Hoffenheim i Tyskland. City topper med ti poeng mot Lyons sju. Sjakhtar står med fem, mens Hoffenheim med tre er slått ut før siste runde om to uker.