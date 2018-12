Stöckl om hoppdronningen: – Hun er best trent av alle

Alexander Stöckl er mektig imponert over dedikasjonen Maren Lundby viser på trening og mener hans egne elever har noe lære.

Fredag innleder verdens beste kvinnelige skihoppere sesongen på Lillehammer. Manges øyne kommer naturlig nok til å være rettet mot Maren Lundby.

OL-mesteren, som hopper kun noen steinkast fra sitt eget hjem i OL-byen fra 1994, dominerte internasjonal hoppsport noe nær totalt på kvinnesiden sist vinter og er utøveren å slå.

I tillegg til gullet i Pyeongchang-lekene ble det seier i ni av 15 verdenscuprenn. I de øvrige seks var hun på pallen. Det ga naturlig nok suveren seier i verdenscupen sammenlagt.

Spesiell

Herretrener Alexander Stöckl trekker fram én egenskap han mener gjør Bøverbru-jenta unik.

– Den innsatsen hun har på trening er noe noen av guttene kan lære av. Hun gir hundre prosent hver eneste gang. Den dedikasjonen hun viser, smitter veldig, sier han til NTB.

– Er Lundby spesiell på den måten?

Landslagstrener Alexander Stöckl er mektig imponert over Maren Lundby.

– Ja, det vil jeg si. Jeg tørr å påstå at Maren er den best trente kvinnelige skihopperen i verden. Da er også sjansen ganske stor for at hun får en god sesong og kan kjempe om medaljer, sier Stöckl – og følger opp med å sette to streker under sin egen påstand:

– Hun er kort og godt den best trente. Ut fra det jeg har sett av hvordan hun jobber når vi er på tur med jentene og har konkurranser sammen, er det ingen som er i nærheten, sier østerrikeren.

Har mye å lære

Enkelte felles samlinger for de mannlige og kvinnelige landslagshoppene har i flere år vært en del av hverdagen i den norske hoppfamilien. Enkelte av herrehopperne er i tillegg tett på hoppdronningen Lundby i hverdagen.

– Jeg bor akkurat som Maren på Lillehammer og har trent med henne i mange år allerede. Det er spennende å se utviklingen hun har hatt de siste årene, der hun har gått fra å være en utfordrer til kvinnetronen til å være nærmest helt overlegen, sier Anders Fannemel til NTB.

Han er ikke tvil om at det kan være nyttig å følge med på det Bøverbru-jenta foretar seg i treningshverdagen.

– Jeg har mye å lære, for hun har vist hva som skal til for å være best. Hun har gjort mye riktig, fastslår Fannemel og fremhever Lundbys nøyaktighet i treningsplanleggingen som beundringsverdig.

Ledestjerne

Også landslagskollega Anna Odine Strøm er klar på at OL-mesteren på mange områder går foran og viser vei.

– Det er veldig fint å ha henne å se til, fordi hun gjør så mye riktig og så mye bra. Det hun gjør er helt klart en pekepinn på hva man skal gjøre, sier hun til NTB.

Fredag får Lundby de første svarene på hva den kommende VM-sesongen vil bringe. 24-åringen har tidligere gitt uttrykk for at hun tror det kan bli vrient å følge opp eventyrsesongen som kulminerte med OL-triumfen i Sør-Korea.

