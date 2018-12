Guide til Håndball-EM for kvinner

Kamptider, statistikk, TV-dekning og funfacts. Dette er guiden foran håndball-EM for kvinner i Frankrike.

Datoer:

29. nov. – 16. des.

Puljespillet:

A (i Nantes): Danmark, Polen, Serbia og Sverige.

B (Nancy): Frankrike, Montenegro, Russland, Slovenia.

C (Montbeliard): Ungarn, Spania, Nederland, Kroatia.

D (Brest): Norge, Romania (5/12, 21.00), Tyskland (1/12, 15.00), Tsjekkia (3/12, 21.00).

Hovedrunden:

Her møtes de tre beste lagene fra gruppe A og B i Nantes. C- og D-nasjonene spiller i Nancy. Poeng og mål mot topp-3-lag i puljespillet tas med til denne fasen av EM. De to beste fra hver hovedrundepulje er klar for semifinale.

Semifinaler/medaljekamper:

14. desember i Paris og 16. desember i Paris. Spilles i Bercy-hallen med plass til cirka 18.000 tilskuere.

TV:

TV 3 (alle Norges kamper) og Viaplay. Kommentatorer: Daniel Høglund og Geir Oustorp (Norges kamper).

Radio:

NRK sender alle Norges kamper direkte.

Tittelforsvarer:

Norge etter seier over Nederland i finalen i 2016. Da gikk mesterskapet i Sverige noen måneder etter Norges OL-skuffelse (bronse).

Norske meritter:

Norge er giganten i europamesterskapet med sju gull, tre sølv og en bronse. Det er spilt tolv EM.

Håndballmesterskap under Thorir Hergeirsson Norges håndballmesterskap for kvinner under landslagssjef Thorir Hergeirsson: * 2017 VM: Sølv * 2016 EM: Gull * 2016 OL: Bronse * 2015 VM: Gull * 2014 EM: Gull * 2013 VM: 5.-plass * 2012 EM: Sølv * 2012 OL: Gull * 2011 VM: Gull * 2010 EM: Gull * 2009 VM: Bronse (Hergeirssons debut).

Favorittene:

Norge er spillselskapenes klare førstevalg til å ta gull og gir mellom 2,25 og 2,75 i odds. Vertsnasjon Frankrike rangeres som en like åpenbar nummer to.

Kuriosa:

Norge spiller sine tre første kamper i Frankrikes vestligste punkt. Til hovedrunden forflytter den norske troppen seg 110 mil rett østover til Nancy.

Det er andre gang Norge spiller mesterskap i Frankrike. I 2007 ble det VM-sølv bak Russland.

To av spillere i dagens tropp var også med i 2007: Katrine Lunde og Linn Jørum Sulland.

38-åringen Lunde er Norges eldste spiller i dette EM og Henny Reistad (19) yngst.