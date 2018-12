Sjakkpresidenten før Carlsens omspillsdrama: – Kan gå til lynsjakk

I dag spiller Magnus Carlsen og Fabiano Caruana VM-omspill. Sjakkpresident Morten L. Madsen tror det fortsatt kan stå uavgjort etter hurtigsjakken.

– Det blir fryktelig spennende, og kanskje ganske jevnt. Det kan gå helt til lynsjakk, sier Madsen til NTB.

Carlsen starter omspillet med hvite brikker og er av mange eksperter regnet som klar favoritt i hurtigsjakk. Selv om han der er rangert som nummer én i verden, og Caruana som nummer åtte, tror Madsen det blir jevnt, slik det har vært i langsjakken.

– Vi har sjelden sett en VM-match med to så gode spillere. Det er ekstremt små marginer mellom de to, de viser jo i analyser at de har kontroll på nærmest alt, sier han.

– Et omspill vil bli avgjort av nerver og av hvem som har det beste hodet til slutt, sa Caruana på pressekonferansen etter det 11. partiet.

– Tar det i lynsjakk

Madsen tror at Carlsen vil gå for seier i hurtigsjakk, selv om vinnersjansene kanskje er enda større i lynsjakk.

Sjakkpresident Morten L. Madsen tror det blir jevnt i hurtigsjakken, men at Carlsen tar tittelen om det går til lynsjakk. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Ja, han vil nok legge press på Caruana. Får han muligheten, setter han nok inn nådestøtet. Og går det til lynsjakk, tror jeg Magnus tar det.

I lynsjakk er Carlsen enda mer overlegen sin motstander, skal en tro ekspertene og tallene. Verdenseneren topper også den rankingen, mens Caruana er rangert som nummer 16, over 150 poeng bak Carlsen.

Om det skulle ende likt også i lynsjakken, går det til armageddon. Det tror ikke den norske sjakkpresidenten vil skje.

– Det skal veldig mye til. Skulle det bli det, tør jeg nesten ikke se på, sier Madsen.

Godt for norsk sjakk

– Hva vil en seier bety for norsk sjakk?

– Med oppmerksomheten og «spin off»-effektene, så er det veldig positivt, og det betyr at vi kan fortsette å jobbe med det vi holder på med, som er «sjakk og samfunn» og «skolesjakken».

Skulle Carlsen miste verdensmestertittelen i klassisk sjakk, vil han fortsatt være høyest rangert i lyn- og hurtigsjakk. For Sjakk-Norge tror ikke Madsen et tap har så altfor mye å si.

– Jeg tror vi har sett at sjakk har ganske stor betydning for barn og unge, for integrering og har mange positive sider gjennom den perioden vi har vært i nå. Det kan videreføres uansett om Magnus tar det, men det vil hjelpe på om han vinner, sier han.

Sjakkpresidenten vil ikke gå med på at vi har vært vitne til et litt kjedelig VM så langt.

– For oss sjakkspillere har det vært veldig spennende. Selv om det ender med remis, har hvert parti kanskje vært som 4-4 i en fotballkamp, i hvert fall noen av kampene. Men vi skulle gjerne ha sett flere avgjørelser, sier han.