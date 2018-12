14 års fengsel for bombeangrep mot Dortmunds spillerbuss

En 29 år gammel mann er dømt til 14 års fengsel for bombeangrepet mot spillerbussen til det tyske fotballaget Borussia Dortmund i april i fjor.

Mannen var tiltalt for 30 tilfeller av drapsforsøk og for å ha forårsaket eksplosjonen mot lagets spillerbuss.

Ifølge politiet plasserte den russiskfødte mannen tre sprengladninger rett ved bussen da den sto parkert utenfor et hotell i Dortmund. Den spanske fotballspilleren Marc Bartra og en politimann ble såret da bombene gikk av.

29-åringen hevdet han ikke hadde intensjon om å ta livet av noen men kun ønsket å skape panikk og frykt. Han innrømmet imidlertid å ha laget og utplassert sprengladningene.

Aktor i saken mente derimot at mannens mål var å ta livet av så mange spillere som mulig og at han hadde økonomiske motiver for angrepet.

Mannen hadde kjøpt andeler i klubben for mer enn 26.000 euro før angrepet, noe som ga ham rett til å selge fotballklubbens aksjer til en allerede fastsatt pris.

29-åringens håp var at angrepet mot spillerbussen ville føre til et kraftig kursfall, noe han ville ha tjent store penger på.