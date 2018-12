Dopingjakt sett fra Russland:

Markus Cramer tar et oppgjør med dopinganklagene mot russiske utøvere.

Hvis du går rundt en fjelltopp, vil du oppdage at den ser helt annerledes ut fra forskjellige vinkler. Å snakke med Markus Cramer om russisk doping, er som å se en kjent fjelltopp fra en helt annen side.

I Vesten er vi ikke i tvil, russisk idrett er gjennomsyret av doping. Derfor er det bare rett og rimelig at russere straffes. Vi glemmer at mange som straffes ikke har avlagt noen positiv dopingprøve, de har ikke gjort noe ulovlig.

Markus Cramer ser fjellet fra den andre siden. Tyskeren trente sveitsiske Dario Cologna fram til OL-gull i 2010. Siden har han trent russiske langrennsløpere siden 2010.

– Jeg har ikke sett noen tegn til dopingmisbruk

Siden 2014 har han hatt ansvaret for en av de tre gruppene det russiske landslaget er delt opp i.

– Vår suksess handler ikke om doping, men om hardt arbeid. I min tid i Russland har jeg sett dedikerte utøvere som jobber hardt, men ingen tegn til dopingmisbruk. Langt mindre noe styrt dopingregime. Hadde noe sånt forekommet, ville jeg visst det, og da ville vel noen også blitt tatt. Våre løpere blir testet mange ganger i mange land før under og etter sesongen, sier Cramer til ABC Nyheter.

– Det er lett å ta Russland

Blide Markus Cramer hisser seg nesten litt opp når han beskriver utsikten fra fjellets andre side.

– Det er så lett å peke på Russland og å ta russerne. Det ser vi i politikken, og vi ser det i sporten. Det er riktig at russerne har en dårlig historikk når det gjelder doping, det har vært saker. Det har det i USA også. Og mange andre land. Alt har ikke vært bra i Russland, men det har det ikke i alle andre land heller.

– Men her er det dokumentert at det er en del av systemet?

– Det er basert på en avhoppers påstand. Jeg har ikke sett holdbar dokumentasjon, og jeg har ikke opplevd noen form for systematisk doping. Jeg har ikke sett noe til dop-cocktailene som Grigorij Rodtsjenkov angivelig blandet til våre løpere. Det kan godt hende at det har vært behov for en opprydning, men det som skjedde sist vinter da en rekke løpere ble utstengt, det de sa var en opprydning, det var heller en heksejakt. Kanskje var den politisk motivert, sier Cramer og blir skikkelig stram i maska.

Julia Belorukova vinner under finaler sprint i Ruka. Maiken Caspersen Falla til høyre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Konspirasjon?

Hans kollega Jurij Borodavko som ble utestengt i to år på grunn av dopingavsløringer, men kom tilbake som trener for en av landslagsgruppene i 2016, mener svindlere sto bak den russiske EPO-doping frem til 2010. Ifølge VG sier han til russiske Sport Ekspress: at masser av folk lurte løperne ved å «tilby farmakologisk viten, den mest moderne, som skulle gi god effekt, uten at det var forbudt. De var svindlere som lurte utøverne og tjente store penger».

Kramer er ikke like kategorisk, men ser ikke bort fra at russerne har vært utsatt for en gedigen konspirasjon:

– Det vet jeg ikke, men det virker sånn. Det er veldig mye som skurrer og veldig mange bevis som ikke finnes.

Tilfellet Legkov

Etter Vancouver OL i 2010 ble Cramer personlig trener for Alex Legkov. Etter Sotsji-OL i 2014 ble han dopingutestengt uten å være dopingtatt. Han avla ingen positiv prøve. Riper i glasset hvor urinprøven hans ble oppbevart var angivelig bevis på at prøven var manipulert.

– Men til idrettsdomstolen CAS uttalte eksperter at skaden på prøveglasset kan ha oppstått i produksjonen av glassene. Uansett, Legkov kan ikke ha manipulert noen prøve. Likevel ble han dømt. For det noen andre, eventuelt, har gjort. Men hvorfor skulle noen manipulere prøven? Jeg vet tusen prosent sikkert at han ikke har dopet seg.

– Det må du si.

– For det første, mens jeg har trent ham, er han blitt testet 20 ganger i Russland og 150 ganger i andre land. Alle tester er negative. For det andre, jeg var med ham nesten hver eneste dag i disse årene, jeg ville merket det hvis han gjorde noe ulovlig. For det tredje, hva skjedde med blodprøven som han også avla, hva viste den og er den også manipulert? spør en engajsert Cramer før han går over til saken som opprører ham minst like mye.

Tilfellet Ustjugov

I Lahti-VM i 2017 vant Sergei Ustjugov to gull- og tre sølvmedaljer. I OL sist år fikk han ikke delta.

– Hvorfor? Han er aldri tatt i doping. Han er aldri mistenkt for doping. Han har ikke fått noen forklaring fra IOC på hvorfor han ble utestengt. Vi har ikke fått noen forklaring. FIS har ikke fått noen forklaring, og har heller ikke straffet ham på noe vis. IOC har bare bestemt at han er blant dem som ikke får være med i deres leker. Det er i strid md alle rettsikkerhetsregler. Det er mulig at påstandene som er fremkommet om dopingjuks i Russland stemmer, selv om jeg ikke har sett bevis, men var det riktig å utestenge Ustjugov fra hans livs store mål fordi andre kan ha gjort noe galt?

– Det er Russland som er straffet fordi man mener McLaren-rapporten dokumenterer at Russland har drevet med systematisk dopingjuks?

– For det først mener jeg det ikke er lagt fram holdbare bevis, det virker som om noen er ute etter å sverte Russland, og for det andre er det helt galt å straffe enkeltindivider for overtredelser et system angivelig har begått, fastholder Cramer på den andre siden av fjellet.