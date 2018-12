Carlsen ikke redd for å spille fotball før skjebnedagen

Magnus Carlsen skal spille omspill om VM-tittelen i sjakk, men frykter ikke å skade seg på fotballbanen før onsdagens skjebnepartier.

Den regjerende verdensmesteren hadde et overtak i 12. og siste parti med klassisk sjakk mot Fabiano Caruana mandag, men valgte å tilby remis for å ikke risikere tittelen. Dermed blir det omspill med mindre betenkningstid onsdag.

På fotballbanen har Carlsen allerede vist at han ikke er redd for å gå i dueller. Det førte til at han før det niende partiet kom til sjakkbordet med et lite kutt over øyet og en blåveis.

På pressekonferansen etter mandagens parti fikk Carlsen spørsmål om han vil spille fotball på hviledagen tirsdag.

– Kanskje. Hvorfor ikke, spurte Carlsen, som ble møtt med latter fra salen.

Tidlig remis

Flere eksperter ble satt ut av at Carlsen tilbød remis etter bare 31 trekk mandag.

– Alle kunne se at jeg ikke gikk for det maksimalt. Jeg ville ha en posisjon som var helt trygg, men som jeg kunne ha noe press på ham, utdypet Carlsen.

– Hvis ikke remis hadde vært et greit resultat, så hadde jeg selvfølgelig hatt en annen inngang, la han til.

I omspillet er Carlsen favoritt, er ekspertene enige om. Carlsen har vunnet ni av ni omspill han har vært i siden 2007. Dessuten ble han også verdensmester for tredje gang i lynsjakk i 2017.

– Jeg synes jeg har gode sjanser, åpenbart. Men jeg vet ikke hva som vil skje. Før i dag tenkte jeg at det å få et omspill var et godt resultat, så jeg mener det fortsatt, sa Carlsen.

– Jeg er lettet. Det var veldig nærme. Når man føler at man er nærme tap, eller i en farlig posisjon, så er det klart at jeg synes det er bra at det blir omspill, sa Caruana.

Vil ha flere partier

Amerikaneren er imidlertid ikke lunken til ideen om flere partier med klassisk sjakk for å avgjøre kampen om VM-seieren.

– Jeg ville ikke sagt nei til flere runder. 16-18 runder ville vært greit. Etter 12 runder er ikke sånn at vi er utslitt. Jeg kunne spilt flere, men vi må spille med det systemet vi har, sa Caruana.

Carlsen svarte på spørsmål om lenger VM-kamp at det ikke er fokus akkurat nå, men tidligere har han uttalt at 16-18 partier kan være bra.

Med dagens regler skal kampen uansett avgjøres med omspill. Der vil det spilles hurtigsjakk først, og hvis det ikke blir avgjort der, skal det spilles lynsjakk. Til slutt kan det måtte avgjøres i såkalt armageddon.

Carlsen trakk hvit i første parti.

