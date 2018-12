Korsbåndskade for Kurtovic, ute i lang tid

Medisinske undersøkelser bekreftet mandag at Amanda Kurtovic har pådratt seg en korsbåndskade i kneet. Dermed venter et langt fravær fra håndballen.

Bucuresti-stjernen fikk en vridning i kneet i EM-generalprøven mot Frankrike søndag og forlot banen på båre med sterke smerter. Umiddelbart etter kampen var det ikke umulig å gjennomføre en MR-undersøkelse for å fastslå skadeomfanget.

Mandag var imidlertid Kurtovic gjennom medisinske tester, og utfallet ble akkurat så nedslående som fryktet. Norges Håndballforbund bekrefter at 27-åringen har røket fremre korsbånd i venstre kne.

– Dette er en alvorlig kneskade, som vil sette Amanda ut av håndballspill i flere måneder fremover. En slik skade i fremre korsbånd blir normalt operert hos unge mennesker og idrettsutøvere, sier landslagets lege, Anne Froholdt, i en pressemelding mandag kveld.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson antydet allerede etter søndagens kamp at det trolig dreide seg om et alvorlig tilbakeslag for en av landslagets største profiler.

Føler med Kurtovic

Da islendingen og hans apparat møtte pressen mandag, gjentok Hergeirsson at han fortsetter planleggingen av det kommende EM-sluttspillet i Frankrike uten Kurtovic.

I pressemeldingen mandag opplyses det at det ikke er klart hvem som tar plassen til Kurtovic i den norske EM-troppen, men at det vil bli offentliggjort straks dette er klart.

Lagvenninnene er naturlig lei seg på Romania-proffens vegne.

– Det er utrolig synd, men dette er dessverre en del av idretten. Dette er en kampsport, sa Heidi Løke til NTB under mandagens pressetreff.

Da var det fortsatt ikke klart hvor alvorlig Kurtovic-skaden var.

– Det er utrolig synd for laget at Amanda er skadd, men vi må på en måte se framover. Vi har et mesterskap vi skal spille, og så får vi håpe det ikke er alvorlig. Skulle det likevel være det, får hun god oppfølging og hjelp av det apparatet vi har rundt landslaget, utdyper strekveteranen.

Skadeflora

Kurtovic-skaden var den mest alvorlige av flere dårlige skadenyheter for EM-troppen søndag.

Målvaktsveteranen Katrine Lunde tråkket over på oppvarming og hadde for store smerter til å spille generalprøven. I tillegg måtte Thea Mørk ut underveis med krampetendenser i låret.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal har fra før spilt minimalt i EM-oppkjøringen som følge av problemer med lårmuskulaturen. Hun var heller ikke på banen søndag.

Mandag sa fysioterapeut Trond Viggo Sjøbakk at det medisinske støtteapparat er svært optimistisk med tanke på å ha både Mørk, Lunde og Oftedal klare til lørdagens EM-åpning mot Tyskland i Brest.