Klæbo frykter for nattesøvnen

Johannes Høsflot Klæbo (22) er redd for at Alexander Bolsjunov (21) kommer til å vinne verdenscupen som han vil.

Klæbo kunne kanskje ha slått Bolsjunov i lørdagens sprint om han ikke hadde dummet seg ut på oppløpet, men i søndagens løp ble han utklasset av russeren og havnet 47,6 sekunder bak på 9.-plass.

– Bolsjunov er i en liten egen klasse foran der. Vi får prøve å bryte seiersrekken hans i Lillehammer. 47 sekunder opp til ham er mye, og vi er nødt til å gjøre en solid jobb inn mot neste helg og de neste som kommer etter der. Han har tatt den gule trøya, og når han først har fått den skal det bli tøft å ta den fra ham. Jeg har ikke gitt opp, men først og fremst er det i VM jeg skal gå fort. Den gule trøya er en bonus, sa Klæbo etter 15-kilometeren i Ruka.

Han hevder at han sov godt etter sprintmissen.

– Jeg sov godt i natt, men hvis jeg blir slått med 47 sekunder hver gang, så tror jeg det blir dårlig med nattesøvn etter hvert, sa 22-åringen.

Skremmende

Klæbo var ikke den eneste som lot seg imponere av Bolsjunov, som faktisk er tre måneder yngre enn Klæbo.

Han fyller ikke 22 år før 31. desember.

– Russeren gikk helv … fort. Det er helt rått det han gjør. Seier i går (lørdag) og seier i dag (søndag) er helt overlegent. Vi får ikke håpe at dette blir fasiten framover, men det kan fort bli det, sa Didrik Tønseth.

Sist helgs vinner på Beitostølen endte på 10.-plass og ble hektet av med 50,6 sekunder.

Sist års OL-vinner Simen Hegstad Krüger endte på 11.-plass med drøye 55 sekunder opp.

– Det blir knalltøft å slå ham. Vi har ant at han kom til å bli sterk, og han viser at han er i form. Vi må heve oss noen hakk om vi skal hamle opp med ham. Han viser et skremmende nivå om dagen og blir nok mannen å slå. Men jeg tipper at det norske laget kommer til å være sterkere når vi kommer til Lillehammer og norsk jord neste helg. Da skal vi gjøre alt for å ha en nordmann øverst på seierspallen, sa Krüger.

Håp

Emil Iversen var den som var nærmest den sterke russeren med 2.-plass i søndagens 15 kilometer.

– Det var veldig bra av ham, men ikke overraskende bra og ikke skremmende bra. Det er stor avstand ja, det er ikke så mye annet å si. Han er fort favoritt til å vinne verdenscupen sammenlagt. Han har nesten ikke svake sider. Jeg er fornøyd med å være den som er nærmest. 20 sekunder i denne løypa er veldig mye, erkjente Iversen.

Martin Johnsrud Sundby var nest beste nordmann.

– Det er et voldsomt løp han serverer i disse traseene. Det har vel ikke blitt vunnet med så mye i Kuusamo siden Lukas Bauer gikk her i sine glansdager. Det er et stort skirenn han leverer, for nivået på de ti øverste løperne er høyt. Han leker med oss.

– Er det Bolsjunov som blir mannen å slå?

– Det er nok en av dem som blir aller hardest i løpet av sesongen. Han skal ikke få lov til å vinne alt som er, men han er en sterk utfordrer til det meste.

– Klæbo sier at det blir hardt å ta fra ham den gule ledertrøya?

– Han har fått en god start, og så vet vi at alt skal klaffe. Det er vanskelig å holde på en slik form veldig lenge. Han har levert slik etter OL. Han blir en tøff mann å slå selv for Johannes Høsflot Klæbo, sa Sundby.

SE VIDEO: Northug langt bak på Gålå - Cologna vant