Jansrud til topps i Lake Louise

Kjetil Jansrud kjørte meget sterkt og vant søndagens super-G i Lake Louise. Aksel Lund Svindal endte som nummer 5.

Jansrud var energisk ut av startblokkene med startnummer ni og gjorde en meget sterk figur i den «norske» bakken i Lake Louise. Med tiden 1.33,52 tok han førsteplassen foran østerrikske Vincent Kriechmayr og sveitsiske Mauro Caviezel.

Det betyr at det norske flagget rager høyest, slik det har gjort de siste sju årene etter søndagsrennet i super-G i Lake Louise. Enten Jansrud eller Svindal har vunnet hver gang siden 2011.

– Det var bra, men også litt rufsete. Jeg tror jeg var litt heldig med startnummeret, sa Jansrud til NRK etter gulløpet.

– Det var på ingen måte prikkfritt, men samtidig uten feil og jeg var gira på å kjøre fort i dag, fortsatte han.

Også Svindal var fornøyd etter at han hadde kjørt. Han endte 0,57 sekunder bak Jansrud.

– Det var litt rusk inn på henget, men det ser veldig bra ut nå. Jeg har litt for mye respekt for inngangen på henget. Jeg var litt for feig rett og slett. Det er ok i dag, men jeg vil jo litt over ok og opp på veldig bra, sa han.

Adrian Smiseth Sejersted ligger på 8.-plass når de 30 beste har kjørt. Aleksander Aamodt Kilde ligger på 12.-plass, 1,01 sekunder bak Jansrud.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var rett og slett veldig veldig vanskelig, sa Sejersted til NRK etter sin nest beste plassering i verdenscupen.

Stian Saugestad kjørte ut.