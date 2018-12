Svindal utroper Jansrud til favoritt

Aksel Lund Svindal tror mer på Kjetil Jansrud enn på egne seierssjanser før søndagens super-G i Lake Louise.

Det norske laget fikk det ikke til å stemme i lørdagens utfor, men i super-G i Lake Louise har Norge sterke tradisjoner.

Aksel Lund Svindal er bare glad for å være tilbake i verdenscupsirkuset.

– Det viktigste for meg var å være tilbake og kjenne på atmosfæren med renn. Jeg er ikke skuffet, fordi jeg presset meg selv og ga alt, men det var ikke så lett. Det var ikke sånn at det var perfekt, men det var helt greit, sa Svindal til NTB etter lørdagens åttendeplass.

– Med min skade er trening og renn to forskjellige ting. Under et renn glemmer du skaden, men i trening er den i bakhodet. I renn er det rennet som betyr alt, fortsatte han.

Fartskjørerne har super-G på programmet søndag, men Svindal har større tro på at en lagkamerat skal kjempe om seieren.

– Kjetil (Jansrud) er favoritten, så kan jeg og Aleksander (Aamodt Kilde) kanskje hjelpe til så rennet forblir i norske hender, men Beat Feuz kommer også til å gjøre det sterkt, sa Svindal.

Jansrud sier ikke nei takk til favorittstempelet.

– Løypa har blitt preparert med vann, så det kommer ikke til å bli en typisk Nord-Amerika-løypa med tørr snø, men mer som vi har i Europa, hvor det er isete, så det blir spennende. Jeg er i god form, så det blir gøy, sa Jansrud til NTB.

– Vi kan snakke om at Lake Louise er vår egen bakgård, når vi ser hvor mange ganger vi har vunnet her, så jeg håper selvfølgelig at vi kan gå for seieren, la han til.