Weng om Johaug-showet i Ruka: – Helt rått!

Therese Johaug viste i comebacket at hun blir løperen å slå i verdenscupen. Lagvenninnene unte henne åpningsseieren i Ruka.

I sitt første verdenscuprenn på 988 dager knallet Johaug til og vant overlegent. Charlotte Kalla var nærmest, men svensken måtte se seg slått med 22,5 sekunder på søndagens 10 kilometer klassisk i Ruka.

Det var tydelig at triumfen betød mye for 30-åringen, som mistet de to foregående sesongene på grunn av en dopingutestengelse på 18 måneder. Lagvenninnene syntes det var godt å se en lykkelig Johaug.

– Det er helt rått. Hun har hatt to år som har vært veldig tøffe, og da er det godt at hun kommer hit og bare kliner til. Det er gøy, sa Weng, som selv ble nummer 13 søndag.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen reagerte slik da hun ble spurt om å kommentere Johaugs maktdemonstrasjon.

– Det er ikke så mye å si om det, egentlig. Det taler for seg selv, åpnet hun med.

– Det var vel kanskje det alle hadde forventet. På et vis var det også det jeg hadde håpet på. Jeg tror det er bra for alle at vi nå er ferdig med den første, så kan vi ta resten av sesongen som den kommer, sa Jacobsen, som tok 9.-plassen i Ruka.

Tent

Hun la til at hun har merket at Johaug har vært spent og «veldig tent» i forkant av verdenscupcomebacket.

– Det har vært veldig viktig for henne, og da er det også veldig bra det går som det gjør, sa Jacobsen.

Ingvild Flugstad Østberg var nærmest av Johaugs lagvenninner på søndagens 10 kilometer. Hun havnet på fjerdeplass og ble slått med 49,5 sekunder.

– Det er veldig bra. Jeg er ikke overrasket, for jeg hadde jo tippet det på forhånd som mange andre. Det er jo imponerende å gjøre det likevel, og det var overlegent også, sa Østberg på spørsmål om Johaug-seieren.

Les også: Eckhoff etter Sjusjøen-dobbel: – Greit at ikke alt er perfekt

God velkomst

Det var knyttet en viss spenning til hvilken mottakelse Johaug ville få i Finland. Vinteren 2016, få måneder etter at dopingsaken ble kjent, ble det norske laget møtt med hets og buing.

– Jeg har ikke sett noen plakater eller hørt noe buing. Det eneste jeg har hørt er at folk har ønsket henne velkommen tilbake. Det har vært en bra velkomst for henne her i Finland, sa Østberg.

Kalla tok tapet for Johaug med fatning. Hun erkjente at det var et godt stykke opp til rivalen.

– Det er ikke skremmende, men det er en bra bit. Det er imponerende det hun gjør, sa hun.

Les også: Kombinert: Norge deplassert i lagkonkurransen etter Riiber-diskvalifisering