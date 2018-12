Eckhoff etter Sjusjøen-dobbel: – Greit at ikke alt er perfekt

Tiril Eckhoff leverte langt fra feilfritt på standplass, men rakettfart i sporet ga en drømmeåpning på sesongen. Søndag ble det ny seier på Sjusjøen.

28-åringen måtte ut i fire strafferunder på fellesstarten, men kom likevel til mål i ensom majestet. Rakettfart i langrennssporet kompenserte for problemene på standplass.

– Det ble hardt, for jeg havnet hele tiden i bakleksa. Men jeg ga aldri opp, og kjempet meg hele tiden opp igjen. I tillegg hadde jeg flaks med at ingen andre skjøt fullt hus, sa Eckhoff til NTB.

Allerede forrige helg viste hun at langrennsformen er bra. Da imponerte skiskytterprofilen stort ved å bli nummer fire i sprinten under langrennsløpernes sesongstart på Beitostølen.

På Sjusjøen fortsatte hun i samme stil.

Skal hvile hjemme

På standplass har 28-åringen samtidig mer å rette på. Søndag ble det én bom på hver av de fire skytingene.

– Det er litt slurv. Den siste skytingen var veldig bra. Da kjempet jeg ned blinkene, men jeg har litt å jobbe med, fastslo Eckhoff overfor NTB – og la til:

– Dette var uansett en god start, og så er det greit at alt ikke er perfekt også. Så har jeg noe å jobbe med framover.

Nå rettes blikket mot verdenscupåpningen i slovenske Pokljuka kommende helg. Fram til da skal Eckhoff mest av alt samle overskudd etter en tøff treningsperiode.

– Nå tror jeg bare jeg skal ta noen koselige dager hjemme, sa hun.

Tandrevold satset alt

Ingrid Landmark Tandrevold måtte også tåle fire strafferunder søndag og tapte spurtoppgjøret mot tyske Denise Herrmann (tre bom) om andreplassen.

– Det ble tøft. Jeg var så sliten på slutten at jeg ikke så Denise. Det var nesten bare svart. Jeg vil ikke kalle det jeg fikk til en spurt, for det føltes ikke som jeg hadde noen fart i det hele tatt, sa hun.

Tandrevold var samtidig offensiv og hang godt med langt mer rutinerte Eckhoff og Herrmann i løypa.

– Jeg følte at jeg «safet» litt på sprinten her, og det er typisk å gjøre i starten av sesongen. Etterpå innså jeg at skal man være med helt der oppe, kan man ikke «safe». Man må være offensiv og våge, og det gjorde jeg virkelig i dag, sa hun.

Thekla Brun-Lie imponerte stort med feilfri skyting før siste runde på standplass, men måtte ta til takke med fjerdeplass etter å ha bommet én gang på siste stående.

