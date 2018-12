Kombinert: Norge deplassert i lagkonkurransen etter Riiber-diskvalifisering

Norge har et håpløst utgangspunkt i lagkonkurransen i kombinert etter at Jarl Magnus Riiber ble tatt i dresskontrollen etter søndagens hoppdel.

Norges kombinertlag hadde et godt utgangspunkt etter hoppdelen av lagkonkurransen under verdenscupen i Ruka, men så kom meldingen om at Riiber var diskvalifisert.

Det norske laget skulle starte 24 sekunder etter Japan, samtidig som Østerrike var ute av toppkampen fordi Lukas Greiderer ble tatt i dresskontrollen.

Dessverre for det norske laget gikk Riiber i samme fella.

– Det var for lite luftgjennomstrømning enkelte steder. Det var også det samme utstyret som ble godkjent samme sted i går, så det er ganske uforståelig. Det er trist, sa sportssjef Ivar Stuan til NTB.

Jan Schmid, Jørgen Graabak og Magnus Moan utgjorde resten av det norske laget.

Norge har blitt flyttet til sjetteplass før langrennet, hele tre minutter og 22 sekunder bak Japan. Østerrike er på plassen over, 2.51 bak lederen.

– Vi stiller i langrennet og alle skal gå. Vi går for pallen, sa Stuan.

Riiber åpnet sesongen sterkt med andreplass i lørdagens individuelle konkurranse.

Les også: Uten flokken dør granmeisa