Copa Libertadores-finale utsatt etter angrep på spillerbuss

Copa Libertadores-finalen mellom River Plate og Boca Juniors er utsatt til søndag etter at spillerbussen til Boca Juniors ble angrepet.

Spillerbussen ble angrepet av tilhengere av River Plate, opplyser president Alejandro Dominguez i Sør-Amerikas fotballforbund. Flere av spillerne skal ha blitt skadd etter at tilhengerne knuste ruter, brukte pepperspray og kastet steiner.

– Ingen kan spille under slike forhold, sier Dominguez.

Boca Juniors' Pablo Perez ble fotografert med bandasje over det ene øyet, mens andre spillere hadde rifter fra glasskår i ansiktet, armer, bein og bryst. Nær alle rutene på bussen ble knust.

I første omgang ble finalen utsatt med en time lørdag, og så ytterligere en drøy time. Lagets spiss Carlos Tevez hevdet de ble «tvunget» til å spille. Kort tid senere kom meldingen om at kampen er utsatt til søndag klokken 17, det vil si klokken 21 norsk tid.

Forholdet mellom de to argentinske klubbene er blant de mest intense rivaliseringene i fotballverdenen. Copa Libertadores-finalen går over to kamper. Den forrige kampen, som også ble utsatt, men da på grunn av voldsom nedbør, endte 2–2 hjemme hos Boca Juniors.

