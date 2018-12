Northug etter 2.-plassen: – I dag tenker Løfshus at det var et elendig nivå på Gålå

Petter Northug fikk endelig en opptur og tok 2.-plassen i Gålå-sprinten lørdag. Norgescuprennet ble vunnet av Håvard Solås Taugbøl.

32-åringen fikk en etterlengtet opptur i lørdagens norgescuprenn. Der ble han i finalen kun slått av Håvard Solås Taugbøl.

– Herlig! Liket lever jo!, skriver Expressens sportskommentator, Tomas Pettersson, på Twitter.

Det oppløftende resultatet kom etter en tung høst og en svak start på sesongen. Northug kunne ikke gjøre noe med Taugbøl, men ble nummer to uten store problemer. Det skilte 73/100 sekund opp til vinnertiden

Forrige helg innledet Northug sesongen med disk på 15 kilometer klassisk og prologexit under åpningen på Beitostølen. Selv om han klarte seg bedre lørdag, legger ikke Northug mye i det.

– I dag tenker Vidar Løfshus at det er et elendig nivå på Gålå, og at det her resultatet ikke teller. Jeg hadde i hvert fall tenkt det, sa Northug til NRK.

Løfshus er sjef for det norske langrennslandslaget. Han lovet lørdag at Northug vil få sjansen i verdenscupen før VM. Selv erkjenner mosvikingen at han i dag ikke har noe å gjøre på det nivået.

– Per dags dato er jeg langt unna å ta meg videre fra en prolog i verdenscup. Jeg ser ikke noe poeng i det, så da er det veldig liten vits å gå der, sa Northug etter Gålå-sprinten.

Han la til at han føler seg i dårlig form og at han mangler spruten som skal til for å kunne hevde seg.

Middelmådig prolog

Tidligere på dagen kvalifiserte Northug seg for utslagsrundene med en 25.-plass i prologen. Det var de 30 beste som fikk kvartfinalebillett. Northug var 8,5 sekunder bak prologvinner Taugbøl.

I kvartfinalen var Northug nest raskest i et heat som ble vunnet av Thomas Helland Larsen. Pål Golberg på tredjeplass var i mål nøyaktig ett sekund bak Northug.

Toer ble Northug også i semifinalen. Der ble han så vidt slått av Pål Trøan Aune med så lite som fire hundredeler.

Det ble ingen brødreduell i finalen. Even Northug røk ut etter at han ble nummer fire i det andre semifinaleheatet.

Jakter videre

Northug må fortsette å jakte formen. Nylig sa han at han ikke tror det blir noe verdenscup på ham før jul, og at han må gå konkurranser og se hvordan kroppen fungerer.

– Hvis jeg ikke går fort på ski fra midten av desember, da er det slutt. Da er kvalifiseringen over, og så får vi se om det blir noe mesterskap. Siste frist er å gå fort på ski i den skandinaviske cupen. Tre uker. Da vet jeg mer, sa Northug forrige helg.

Gålå-sprinten gikk samme dag som verdenscupen åpnet med sprint i Ruka. Norgescuprennet i Gudbrandsdalen hadde likevel flere sterke og kjente løpere på startstreken. I tillegg til Northug deltok også Joachim Aurland, Pål Trøan Aune, Gjøran Tefre, Fredrik Riseth og Mattis Stenshagen.

Kristin Stavås Skistad vant kvinnenes Gålå-renn overlegent. 19-åringen imponerte stort forrige helg med sin 2.-plass på Beitostølen.