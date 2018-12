Ekspertene tror ikke Carlsen vil «safe» seg til omspill

Magnus Carlsen er favoritt hvis VM-kampen mot Fabiano Caruana går til omspill, men sjakkekspertene tror Carlsen vil gå for å avgjøre før det går så langt.

Hovedårsaken til at de tror den regjerende verdensmesteren ikke vil prøve å spille sikkert og få et omspill med mindre betenkningstid etter det 12. partiet, er rett og slett at utfordrer Caruana er for god.

– Jeg tror Caruana er for god til at Magnus kan «safe» seg til omspill. Jeg ser ikke helt hvordan han skal gjøre det, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn til NTB.

– Magnus kan ikke safe til omspill, fordi han har et svart parti i det 12. og avgjørende. Det er ikke aktuelt å safe til omspill. Han har ikke fått til noe med hvitt, så han kommer til å prøve å få til noe, men hvis det ikke går, så tror jeg vi kan få en forrykende avslutning på kampen, sier Norges nest beste sjakkspiller, Jon Ludvig Hammer, som er VG-ekspert under VM.

Utslitt Carlsen

Grønn er i London og så torsdag Carlsen og Caruana på dramatisk vis spille remis for tiende gang på rad.

– Magnus var helt ferdig. Han klarte ikke si noe på pressekonferansen. Han var helt utslitt. Han hadde regnet i seks timer og trengte å hente seg inn. Han virket mye mer sliten enn Caruana, sier Grønn, som tror det var svært viktig for kampen at spillerne fikk en hviledag fredag.

– Den fysiske biten er grei, men mentalt kunne det vært tøft å gå rett på et nytt parti. Magnus innrømmer at han er veldig nervøs. Foreløpig føler jeg det har ført til en nivåheving, men den nervøsiteten kan slå begge veier. Det førte til at han var skjerpet hele tiden i det tiende partiet, så det kan være en bra ting, mener Grønn.

– Fyrverkeri

Selv om ikke sjakkekspertene tror Carlsen kan styre til omspill, så betyr ikke det at de ikke tror det går mot forlengning i London likevel.

– Jeg tror det blir to remiser, men det er langt fra sikkert. Jeg er bekymret for at Magnus skal tape det siste partiet. Han vil nok prøve å vinne med hvit. De to siste med svart har vært veldig vanskelig for Magnus, og han har måttet spille på sitt beste. Han vil nok gjøre alt for å vinne. Hvis han taper med hvitt, er det veldig vanskelig å komme tilbake, sier Grønn.

– Etter ti remiser er det vanskelig å si at det ikke blir remis ut kampen også. Jeg håper på omspill, men jeg håper det ender med remis fordi begge er så gode. Så får vi et omspill med flere feil og tilfeldigheter. Jeg håper og på det tidspunktet her tror jeg også det, sier Hammer til NTB.

Stormesteren tror likevel sjakkelskerne vil få mye å glede seg over før det eventuelt går så langt.

– De partiene hvor Magnus har vært svart og Caruana har vært hvitt, så har det blitt veldig vanskelige stillinger hvor spillerne angriper på begge sider. Jeg tror det 12. partiet kommer til å bli et fyrverkeri med nerver og med to spillere som går hardt til for å avgjøre partiet.

Det 12. partiet er mandag. Hvis ingen av spillerne klarer å stikke av med seieren etter mandagens parti, blir det omspill onsdag.