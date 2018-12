IBU utestenger ni skiskyttere fra Kasakhstan etter dopingmistanke

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har suspendert ni utøvere fra Kasakhstan på grunn av mistanke om brudd på antidopingreglementet.

Det melder forbundet i en melding på sitt nettsted torsdag.

– For å kunne garantere rettferdige konkurranser som ikke påvirkes av betydelig risiko for dopingsanksjoner suspenderes de ni utøverne med umiddelbar virkning fra deltakelse i alle IBU-sanksjonerte konkurranser, i påvente av en endelig avgjørelse, står det.

Suspensjonene er følge av politietterforskning i Østerrike og Italia, etter at det ble aksjonert mot Kasakhstans hotell under VM i Hochfilzen i 2017 og under verdenscupen i Antholz i januar i år.

IBU inviterer utøverne til å forklare seg for eventuelt å oppklare mistanken mot dem.

Dette er de suspenderte utøverne: Galina Visjnevskaja, Alina Raikova, Darja Klimina-Ussanova, Olga Poltoranina, Jan Savitskij, Maxim Brun, Anna Kistanova, Anton Pantov, Vassilij Potkorytov.

Seks av de ni deltok i Pyeongachang-OL i februar.