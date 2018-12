Ranieri lokker spillerne med burger

Claudio Ranieri leder Fulham for første gang når laget møter Southampton til bunnoppgjør i Premier League lørdag og følger opp sin spesielle bonusordning.

Leicester-spillerne ble lokket med pizza, Fulham-spillerne fristes med seiersfest på burgerrestaurant.

Engelsk eliteserie starter opp igjen etter landslagspausen, og Fulham møter Southampton under ny ledelse. Italieneren Ranieri, som førte Leicester til ligagull, overtok som Fulhams manager forrige uke etter Slavisa Jokanovics svake resultater.

Det var Fulham-eier Shahid Khan som annonserte at Ranieri overtar sjefsstolen på Craven Cottage. Ranieri uttalte straks at Fulhams mål for sesongen ikke bare skal være å overleve i Premier League.

– Vi må til enhver tid være en vanskelig motstander. Det er mange talentfulle spillere i denne troppen i forhold til hvor de ligger på tabellen. Jeg vet dette laget er i stand til å levere bedre, sa han.

Den tidligere Leicester-sjefen verdsetter hardt arbeid og en klassisk 4-4-2 formasjon.

– Jeg kjenner ham verken som manager eller person, men jeg så utenfra hvordan han drev i Leicester. Han skal ha et lag som er vanskelig å slå. Det blir spennende, og jeg gleder meg, sa Fulham-spiller Stefan Johansen til NTB under landslagssamlingen nylig.

Fast food for rask bedring

Ranieri er klar over oppgaven han står overfor. Han tar over et lag som ligger sist med fem poeng på tolv kamper. Med snitt på 2,6 baklengsmål så langt i sesongen vil italieneren prioritere godt forsvarsarbeid.

Han har derfor fulgt opp spøken han leverte som Leicester-trener, hvor han lovte å kjøpe pizza til spillerne sine hver gang de holdt nullen. Det viste seg å være et perfekt initiativ i starten av klubbens minneverdige sesong i 2015/16, og italieneren ga løfter også på sin første pressekonferanse som Fulham-manager.

– Pizza er ikke nok nå. Jeg må love noe mer, sa han og røpet at han har lovet å ta Fulham-spillerne sine med på McDonald's som belønning. Nå må han bare finne spillerne som viser ham skikkelig vinnervilje.

Kort vei opp

Fulham er kun tre poeng under streken og har fremdeles 26 kamper igjen å spille. Kampen mot Southampton lørdag er en snill motstand å begynne med for italieneren. Southampton befinner seg nettopp kun tre poeng foran Fulham i bunnsjiktet og har kun vunnet én kamp så langt denne sesongen.

– Jeg tror det er viktig ikke å tenke på mirakler, men tenke mange kamper og være klar sammen, sa Ranieri, som allerede har begynt å innprente spillerne sine ideer på treningsfeltet.

– Jeg gjentar, sammen. Klubben, spillerne, fansen sammen.

Lørdagens oppgjør kan by på et møte mellom to av Norges gruppevinnere i nasjonsligaen, Stefan Johansen mellom Mohamed Elyounoussi. Begge har imidlertid hatt begrenset spilletid i høst, og Johansen slet også med låret under landslagssamlingen.